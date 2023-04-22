"Арсенал" врятувався від поразки "Саутгемптону", але ризикує втратити лідерство в АПЛ
У 32-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" ледь не поступився "Саутгемптону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Протягом матчу "Арсенал" програвав "Саутгемптону" з рахунком 0:2 та 1:3, але наприкінці зустрічі зумів відігратись, і поєдинок закінчився внічию 3:3.
За "Арсенал" сьогодні забили Мартінеллі, Мартін Едегор та Букайо Сака. У складі "Саутгемптона" відзначились Карлос Алькарас, Тео Волкотт та Дує Чалета-Цар.
Українець Олександр Зінченко зіграв 72 хвилини. Після цього нашого оборонця замінив форвард Едвард Нкетіа.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" має перевагу над "Манчестер Сіті" у вигляді 5 балів. Але у містян залишається 2 матчі у запасі. Також незабаром команди проведуть очну зустріч, яка ймовірно і стане вирішальною у боротьбі за чемпіонство.
"Саутгемптон" займає останню позицію в АПЛ, але до 17-го місця, яке забезпечить місце в Лізі, тільки 3 бали.
Англійська Прем'єр-ліга
32-й тур
21 квітня
"Арсенал" - "Саутгемптон" 3:3
Голи: Мартінеллі, 20, Едегор, 88, Сака, 90+1 - Алькарас, 1, Волкотт, 14, Чалета-Цар, 66
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