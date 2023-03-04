Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Борнмут" вийшов вперед вже на 9-й секунді матчу Філіп Біллінг замкнув простріл від Уаттара та переграв голкіпера "Арсеналу". На старті другого тайму гравці "Борнмута" подвоїли перевагу, цього разу забив Маркос Сенесі.

"Арсеналу" вдалось повернутись у гру на 62-й хвилині, коли Томас Партей переграв голкіпера "Борнмута" ударом низом по центру воріт. На 70-й хвилині Бен Вайт зробив рахунок 2:2.

Проте найемоційніший момент матчу трапився на 97-й хвилині. Після кутового Рісс Нелсон вдало обробив м'яч на межі штрафного майданчика і потужним ударом приніс "Арсеналу" перемогу 3:2.

Олександр Зінченко відіграв весь матч. Українець отримав оцінку 7.6, що є четвертим показником серед усіх гравців матчу.

Ілля Забарний не потрапив у заявку "Борнмута" через травму.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал", з відривом у 5 очок над "Ман Сіті", займає першу позицію.

"Борнмут" - 21 бал - останнє місце.

Англійська Прем'єр-ліга

26-й тур

4 березня

"Арсенал" - "Борнмут" 3:2

Голи: Партей, 62, Вайт, 70, Нелсон, 90+7 - Біллінг, 1, Сенесі, 57