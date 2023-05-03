"Арсенал" Зінченка переміг "Челсі" Мудрика в українському дербі в АПЛ
У 34-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Арсенал" виявився кращим за "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Арсенала" з рахунком 3:1. У ворота "Челсі" голами відзначились Габріел Жезус та Мартін Едегор, який оформив дубль.
"Челсі" зумів відповісти лише на 65-й хвилині. Олександр Зінченко та партнери не втримали лінію офсайду, а Чуквунонсо Мадуеке обіграв оборону "Арсенала" і зробив рахунок 3:1.
Михайло Мудрик вийшов на поле наприкінці другого тайму. На 71-й хвилині вінгер замінив Енцо Фернандеса. Фанати "Арсенала" неприємно зустріли українця: освистували, коли він торкався м'яча, а також світили лазером в очі.
Фото: Getty Images
Хоча свист "Емірейтс Стедіум" не завадив Мудрику класно себе показати. За 20 хвилин українець створив для своїх партнерів 3 шанси. Це більше, ніж будь-який інший гравець на полі як в складі "Челсі", так і в складі "Арсеналу".
Олександр Зінченко покинув поле на 73-й хвилині. Відзначимо, що трибуни дуже підтримали українського захисника та аплодували йому стоячи, коли той ішов відпочивати.
У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" повернувся на першу сходинку. У "канонірів" 2 очки відриву над "Манчестер Сіті", але у містян 2 матчі в запасі.
"Челсі" ж ні на що вже не претендує. Команда Лемпарда займає 12 позицію і перебуває у 9 балах від зони вильоту за 4 матчі до кінця чемпіонату.
Англійська Прем'єр-ліга
34-й тур
2 травня
"Арсенал" - "Челсі" 3:1
Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуеке, 65
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