"Арсенал" Зінченка переміг "Челсі" Мудрика в українському дербі в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Арсенала" з рахунком 3:1. У ворота "Челсі" голами відзначились Габріел Жезус та Мартін Едегор, який оформив дубль.

"Челсі" зумів відповісти лише на 65-й хвилині. Олександр Зінченко та партнери не втримали лінію офсайду, а Чуквунонсо Мадуеке обіграв оборону "Арсенала" і зробив рахунок 3:1.

Михайло Мудрик вийшов на поле наприкінці другого тайму. На 71-й хвилині вінгер замінив Енцо Фернандеса. Фанати "Арсенала" неприємно зустріли українця: освистували, коли він торкався м'яча, а також світили лазером в очі.

Фото: Getty Images

Хоча свист "Емірейтс Стедіум" не завадив Мудрику класно себе показати. За 20 хвилин українець створив для своїх партнерів 3 шанси. Це більше, ніж будь-який інший гравець на полі як в складі "Челсі", так і в складі "Арсеналу".

Олександр Зінченко покинув поле на 73-й хвилині. Відзначимо, що трибуни дуже підтримали українського захисника та аплодували йому стоячи, коли той ішов відпочивати.

У турнірній таблиці АПЛ "Арсенал" повернувся на першу сходинку. У "канонірів" 2 очки відриву над "Манчестер Сіті", але у містян 2 матчі в запасі.

"Челсі" ж ні на що вже не претендує. Команда Лемпарда займає 12 позицію і перебуває у 9 балах від зони вильоту за 4 матчі до кінця чемпіонату.

Англійська Прем'єр-ліга

34-й тур

2 травня

"Арсенал" - "Челсі" 3:1

Голи: Едегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуеке, 65