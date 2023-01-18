"Арсенал" знайшов дороговартісну заміну Мудрику
Лондонський "Арсенал" зацікавлений у трансфері французького футболіста Мусси Діабі
Про це повідомляє журналіст Sky Sports Дармеш Шет.
Боси лондонського "Арсеналу" перебувають у пошуках вінгера після того, як їм не вдалось оформити трансфер українця Михайла Мудрика.
За інформацією джерела, головним претендентом на заміну Мудрику є 23-річний гравець "Байєра" Мусса Діабі. Проте німці не збираються зараз продавати француза.
"Байєр" готовий вислухати пропозиції по Діабі влітку. Німці оцінюють свого гравця у 100 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів 15 матчів, забив 6 голів та віддав 3 асисти.
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15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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