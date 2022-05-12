Артема Ситника призначили заступником голови НАЗК
У четвер, 12 травня, екс-керівника НАБУ Артема Ситника призначили заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Як зазначають у НАЗК робота Артема Ситника на новій посаді матиме кілька напрямків. Перший – це координація взаємодії з правоохоронними органами та органами прокуратури, зокрема забезпечення розгляду обґрунтованих висновків про злочини, виявлення активів осіб, причетних до військової агресії проти України.
Також новий заступник голови займатиметься запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів і моніторингом та контролем за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки.
Окрім того, він виконуватиме обов’язки голови у випадку його відсутності.
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16 квітня закінчилась каденція Артема Ситника та посаді керівника Національного антикорупційного бюро України.
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