У директора НАБУ Артема Ситника закінчується термін повноважень. Бюро керуватиме його перший заступник

Про це повідомила у своєму телеграм-каналі нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - зауважила Гришина.

Пресслужба НАБУ підтвердила цю інформацію та додала, що від 16 квітня НАБУ очолюватиме перший заступник директора Гізо Углава. Він керуватиме Бюро до обрання нового директора:

"Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України". Відтоді обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава".

Відзначимо, Артем Ситник вступив на посаду керівника НАБУ 16 квітня 2015 року, ставши першим директором Бюро. За фахом він юрист, колишній слідчий прокуратури.

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