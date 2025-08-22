English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Чи є гарантії безпеки поза НАТО
Аналітика

Чи є гарантії безпеки поза НАТО

Михайло Самусь
22 серпня, 2025 п'ятниця
11:41
Статті Україна НАТО

За всієї дискусійності питання, чи можливо забезпечити безпеку України поза Альянсом, Україна змушена вибудовувати стратегію оборони з наявними картами на руках. Що ми маємо сьогодні, після переговорів у Вашингтоні?

Зміст

Зустріч 19 серпня у Вашингтоні, поза сумнівами, дала новий потужний імпульс обговоренню так званих «”безпекових гарантій” Україні. 

Чому так званих? Після провалу Будапештського меморандуму та інших правових механізмів (в тому числі двосторонніх договорів між Україною та РФ), які стосувалися безпеки України та не лише, говорити про “безпекові гарантії” можна лише в сенсі практичних інструментів, котрі будуть фізично гарантувати стримування агресивних дій та намірів РФ. Це проста деталь. Але вона  відразу кристалізує критерії формування та впровадження будь-яких безпекових механізмів, що стосуються України після подальших рішень у чотирикутнику Україна - Європа - США - Росія.

Наразі вже можна інтегрувати інформацію, котра з`явилась після зустрічі в Вашингтоні, і сформулювати базові підходи, які пропонуються до дискусії адміністрацією США для європейських союзників та України. 

Чотири опорні факти дискусії про гарантії: що змінила зустріч у Вашингтоні

Перший факт, який було зафіксовано: США будуть брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України. До останнього часу, адміністрація Трампа була категорично проти навіть обговорювати таку перспективу. “Коаліція охочих” складалася переважно з європейських країн, і саме Європа, за версією Трампа, мала нести головний тягар “заспокоєння Владіміра”.

Президент Володимир Зеленський особливо підкреслив важливість зміни позиції США. "Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні. Ми повинні це зрозуміти. А тепер ми почули про їхню готовність долучитися. Це дуже важливо для України, і всієї Європи”, вважає президент України. За його словами, без координації гарантій безпеки з боку США була і деяка невпевненість європейських колег. 

Після приєднання США ситуація змінилась і європейці отримали необхідну підтримку для подальших практичних кроків. 

До речі, на готовність США до гарантування безпеки України відразу відреагувала Туреччина, яка заявила про можливість долучитися до безпекових заходів у Чорному морі, що також є суттєвим прогресом для України. Румунія ж заявила про готовність надати свої військові бази для гарантій миру в Україні. 

Другий факт – наразі відсутні будь-які чіткі параметри концепції “гарантій безпеки”. Основний наратив: європейці несуть головний тягар, США можуть бути присутні як політичний учасник, а також надавати допомогу Європі у критичних сферах (повітряна, космічна, радіоелектронна розвідка, а також підтримка європейських союзників у інших важливих компонентах) однак, без безпосередньої присутності в Україні.

Третій факт – Росія категорично виступає проти участі в зусиллях з забезпечення безпеки України лише західних країн. Кремль наполягає на участі Китаю, а також відверто тролить президента Трампа, коли пропонує “участь РФ у забезпеченні безпеки” України. Очевидно, що головний сенс дій Москви – заблокувати будь-які зусилля на досягнення реального миру і максимально затягнути час для продовження наступальних дій на Донбасі.

Четвертий факт – за підтримки Трампа було знову підсвічено ідею прем`єр-міністерки Італії Джордж Мелоні про можливість надання Україні гарантій безпеки за моделлю статті 5 Вашингтонського договору, але поза НАТО. Якщо розуміти цю пропозицію буквально, то пропонується підписати двосторонні договори з Україною щодо взаємної оборони. Теоретично, для України такий варіант є досить непоганою альтернативою НАТО. На практиці, будь-які союзницькі договори будуть ефективними, якщо в них будуть прописані конкретні зобов`язання підписантів і чіткі механізми їх реалізації. Фантомні болі Будапештського меморандуму нагадують, що навіть підписи президента США та прем`єр-міністра Великобританії не додають ефективності паперовому документу без належного практичного забезпечення.

Як може бути складений пазл: компоненти гарантій безпеки

Що стосується наповнення формату “гарантій безпеки”, то наразі відомо, що вони будуть складатися з таких функціональних компонентів:

  • військова присутність країн “коаліції охочих”;

  • протиповітряна оборона;

  • озброєння;

  • моніторинг припинення бойових дій.

Крім того, наразі існують кілька варіантів безпосередньої реалізації задуму про надання “гарантій безпеки” Україні:

  • Тренувальна місія з підготовки Сил оборони України. Такий сценарій передбачає розгортання іноземних інструкторів безпосередньо на території України. Велика Британія та Франція можуть надіслати тисячі військових для тренування СОУ в західних регіонах, зокрема поблизу Львова. Координаційний центр у Києві очолюватиме представник однієї з європейських країн, а основний акцент буде зроблено на логістиці, озброєнні та посилення Сухопутних військ. Цей підхід має дві ключові переваги: він дешевший і оперативніший, ніж відправлення українських військових на навчання до Європи, та створює потужний політичний сигнал Кремлю. Фактично, це буде присутність європейських військових на українській землі, що стримує Москву від нових ескалацій. Однак, європейці уникнуть необхідності безпосередньої участі у бойових операціях в Україні. Доповненням до цього сценарію можуть бути місії союзників з охорони повітряного простору та протимінні операції у Чорному морі.

  • Забезпечення повітряної оборони. У цьому випадку “Коаліція охочих” концентруватиме зусилля на забезпеченні ППО різними засобами, включно з патрулюванням літаками винищувальної авіації, застосуванні дронів, моніторингу повітряної обстановки за допомогою радарів та здійснення інших заходів для недопущення агресивних дій з боку РФ. Цей сценарій виглядає менш ризикованим з погляду прямої участі Заходу, але водночас він створює питання щодо ефективності: чи готові союзники застосувати зброю у разі агресивних дій РФ. Фактично, йдеться про проміжний варіант між демонстрацією присутності та реальними гарантіями безпеки.

  • Гарантії безпеки на кшталт статті 5 НАТО. Варіант, який був запропонований прем`єр-міністеркою Італії Мелоні ще у березні цього року і передбачає укладення спеціальної угоди між США, європейськими союзниками та Україною, що надасть “аналог” колективної оборони за статтею 5 Північноатлантичного договору. У разі атаки Росії на Україну така угода зобов’язуватиме союзників розглядати агресію як напад на себе. Хоча цей сценарій поки що виглядає радше політичним меседжем, аніж чітким механізмом, він може стати важливим фактором стримування Путіна, особливо якщо до нього долучаться ключові європейські держави.

  • Модель Японії чи Південної Кореї. Цей сценарій копіює стратегічний підхід США до побудови двосторонніх безпекових союзів з Японією та Південною Кореєю. Подібно до договорів із Токіо чи Сеулом, Вашингтон може укласти угоду з Києвом про взаємну оборону та розміщення американських військових на українській території. Ця модель створює більш стабільний і довгостроковий формат гарантій, який дозволяє Україні інтегруватися в архітектуру західної безпеки навіть без формального членства в НАТО. Водночас на відміну від інших сценаріїв, цей варіант передбачає постійну військову присутність США та прямі зобов’язання щодо захисту України, що наразі є сумнівним.

Гарантії для України як компонент спільної системи безпеки Європи

Попри різноманітність сценаріїв та варіантів, остаточне рішення стосовно парадигми забезпечення безпеки України з боку союзників буде залежати як від конкретних політичних рішень за результатами консультацій між країнами “Коаліції охочих”, так і від зусиль Трампа на треку примушення Путіна до зустрічі з президентом Зеленським та припинення війни проти України.

Водночас є надважливий аспект, який може стати інтегральним елементом будь-яких кроків щодо забезпечення безпеки України та стримування Росії – це комплексне об`єднання спроможностей України, Європи та США в оборонній та оборонно-промисловій сфері для досягнення головної мети – стримування Росії. Мова йде про формування спільної системи безпеки для Європи, включно з Україною, за підтримки США та інших країн. Ця система безпеки має включати системи ППО/ПРО для захисту від російських ракетних та дронових загроз з боку Росії, балістичні та крилаті ракети для далекобійних ударів по території РФ, спільні бойові спроможності для швидкого реагування на російські загрози з повітря та на морі, а також спільна європейська ядерна доктрина. Крім того, має бути забезпечено інтеграцію оборонно-промислових потужностей України та Європи за участі США. Тільки в цьому випадку можна буде говорити про реальні безпекові гарантії – не лише для України, а й для всієї Європи. Оскільки, паперові домовленості більше не діють – для Росії існують лише збройні аргументи. 

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики. 

Теги:
Суспільство
ЄС
Італія
Німеччина
Війна з Росією
НАТО
США
Велика Британiя
оборона та безпека
Читайте також:
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Верховна Рада
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про 50 тис. грн щомісяця для військових після полону
Сергій Лавров
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
Київ
+20.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41
    Купівля 41
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 47.65
    Продаж 48.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
22 серпня
12:00
OPINION
Атака на Залужного та ветеранів. Що не так із затриманням українського ветерана у справі підриву "Північного потоку"?
11:47
PR
Тренди 2025 року: які столи обирають для сучасних інтер’єрів
11:46
Відключення електроенергії
Споживання електроенергії в Україні продовжує зростати: ситуація в енергосистемі 22 серпня
11:28
зруйнований Свято-Вознесенський храм в с. Новотроїцьке
Залишається найбільш інтенсивним: речник ОСУВ "Дніпро" розповів про ситуацію на Покровському напрямку
11:27
Бійці підрозділу "Братство" ГУР МОУ зупинили просування росіян на Донеччині, знищивши понад 90 окупантів
11:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
КНДР повертає частину військ з фронту, а Трамп "летить наосліп" у своїй політиці. Акценти світових ЗМІ 22 серпня
11:16
До Дня Незалежності у небі США скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг
10:36
Ексклюзив
Петер Мадяр
"Всі складові для успіху опозиції є": експерт-міжнародник Герасимчук про вибори в Угорщині
10:26
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 22 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:22
Андрій Єрмак
Реформа Офісу президента: Єрмак запропонував розширити штат ОП військовими з бойовим досвідом
10:20
Українські безпілотники вночі знову атакували нафтопровід "Дружба", Угорщина каже про припинення постачання нафти
10:12
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин нагородив північнокорейських військових, які воювали проти України на Курщині: назвав їх "героями і патріотами"
10:02
Анонс
День Незалежності України
Війна за незалежність. Боротьба триває: спецетер до Дня Незалежності України на Еспресо
10:00
OPINION
Як нам вийти з війни?
09:44
ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 55 ворожих безпілотників
09:37
Додому повернули 65 цивільних українців, яких Росія примусово вивезла до кордону з Грузією
09:25
ГУР
ГУР морським дроном ліквідувало 5 російських водолазів у бухті Новоросійська
09:25
ЗСУ
Росіяни просунулись у Серебрянському лісництві, Сили оборони мали успіх на Донеччині, - DeepState
09:15
Партнерський матеріал
Брокард-Україна
"Брокард-Україна": бізнес із людським обличчям. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
09:00
Ексклюзив
Оксана Юринець
Можливе долучення Китаю до гарантій безпеки не є стратегічно правильним, - екснардепка Юринець
09:00
лісові пожежі в Іспанії
Горіла територія розміром з Кіпр: площа лісових пожеж в Європі вперше перевищила позначку в 1 млн га
08:34
ЦРУ
Трамп звільнив високопоставлену аналітикиню ЦРУ з питань Росії, - The Economist
08:33
Анонс
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: розклад матчів і трансляцій 1/32 фіналу
08:33
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 157 боїв, 43 з них - на Покровському напрямку
08:25
Огляд
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Карта бойових дій за період 15-22 серпня: на фронті розпочався бій резервів, який вирішить долю Добропілля і Покровська
08:09
Ексклюзив
Геннадій Хазан
"Поки немає розуміння процедури": авіатор Хазан про авіацію країн НАТО в небі України
08:02
OPINION
Чи розуміють і поділяють на Заході ту ціну, яку заплатив український народ?
07:37
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 4 танки, 46 артсистем та 790 військових
07:22
Прапор США
США зупинили обмін розвідданими щодо мирних переговорів між Росією та Україною з партнерами, - CBS News
06:26
вогонь, полум'я, пожежа
На Херсонщині росіяни підпалюють власну техніку, щоб не виходити на позиції, - "Атеш"
05:37
Литва прапор
Литва вручила Росії ноту протесту через комбіновану атаку на Україну у ніч на 21 серпня
00:40
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
РФ завербувала щонайменше 122 громадян Туркменістану за пів року для війни проти України, - "Хочу жить"
00:01
Олександр Сирський
Україна та партнери розробляють військову компоненту гарантій безпеки, - Сирський
2025, четвер
21 серпня
23:36
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв унічию, а "Динамо" та "Полісся" програли у плей-оф кваліфікації єврокубків
23:02
Хрещатик
У Києві 22 серпня обмежать дорожній рух через заходи за участю іноземних делегацій
22:23
Дональд Трамп
У США суд скасував Трампу штраф у $500 млн за цивільне шахрайство
21:38
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
21:09
Ексклюзив
Зеленський, путін
Путін на підсвідомому рівні досі вважає Зеленського "квартальником", - журналіст Хотин
20:58
Дональд Трамп
Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні, - Трамп
20:34
Володимир Зеленський
"Сигнали з Росії непристойні": Зеленський заявив, що Москва намагається зіскочити з проведення зустрічі щодо врегулювання війни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV