Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід
Огляд

Мобілізована нація, інструкція до успіху й останній потяг на Захід – 5 книг, де переосмислюють досвід

Ігор Бондар-Терещенко
23 серпня, 2025 субота
08:16
Статті

Історія у цих книжках не повторюється, а триває з таким самим успіхом – негативним чи позитивним для її учасників. Зрозуміти, у чому суть такої градації, від якої залежить життя індивіда як представника нації – завдання не лише для авторів, але й для читачів їхніх актуальних книжок

Зміст

Ніколас Старгардт. Мобілізована нація. Німецька війна 1939–1945 – К.: Лабораторія, 2025


"Сумно буде воювати – я не взяв з собою книг, - звірялися, якщо пригадуєте, в "Поsтебні", - це ‘мать німці винуваті – не згадаю твоїх ніг. / Я пригадую септембер  перший наступ, перший бій, / а які цицьки у тебе  не згадаю хоч убий". Так само у своїй книжці "Мобілізована нація" британський історик Ніколас Старгардт, спираючись на числення свідчення - щоденники і листи закоханих, судові протоколи і військові листування - досліджує, як німці пережили Другу світову війну, проливаючи світло правди на їхні мотиви і внутрішні конфлікти. "Я дійду до Ермітажу, / - продовжував вищезгаданий герой. - Залу шпанськую знайду. / Потім ти мені підкажеш, / як тебе сьогодні звуть. / На стіні Святий Лаврентій, / Поруч хата сад і став, /  Віриш я у цім моменті / сам картиною би став". До речі, у книжці згадують, як напередодні Різдва 1944 року молодий командир-танкіст на Східному фронті писав нареченій у Берлін, жаліючись на зірвані плани стати художником і висловлюючи побоювання, що війна не покладе край нескінченній низці конфліктів: "Після цієї війни скоро, десь за років двадцять, буде інша, і це можна помітити вже зараз". Потім він додав: "Мені здається, життя цього покоління вимірюється катастрофами". Хай там як, але ця книжка - реальна історія про страхи і надії німців, розказана від імені очевидців - солдатів, вчителів, домогосподарок, нацистів, християн і євреїв. "Для сімей і окремих людей війна здавалася нестерпно довгою. Навколо розгорталися великі події, але мільйони листів рідним і близьким, що їх щоденно доставляла адресатам польова пошта, є чудовими хроніками хитрощів, що мали допомогти певним чином пристосуватися до дійсності й надмірних вимог війни. Намагаючись підтримати одне одного, багато пар замовчували ускладнення в їхніх стосунках, тому масштаби проблеми стали зрозумілим тільки після війни, коли сім’ї почали возз’єднуватися. У перші повоєнні роки різко зросла кількість розлучень".

Даррен Гарді. Ефект накопичення. Покрокова інструкція до успіху. – К.: BookChef, 2025

Певним чином ця книжка нагадує і навіть дублює попередню. Адже німці не одразу стали войовничою (мобілізованою) нацією – не в останню чергу цьому сприяла "покрокова інструкція", про яку мова в "Ефекті накопичення" Даррена Гарді. Просто прірва, до якої легко зробити один крок затягую так само, як шлях до успіху, що його нам пропонує автор цієї книжки. Але якщо у випадку з успіхом пропаганди, яка призвела до створення вищезгаданої "мобілізованої" нації неабияк важила харизма нацистських лідерів – та сама "хімія", як нині прийнято називати взаємні почуття (у даному випадку – нації до лідера) – то сучасний варіант "американського успіху" зовсім інакший. Суцільна прагматика, ніякої магії, жодних трюків. "Не існує магічної кулі, таємної формули чи швидкого рішення проблеми, - нагадує автор. - Ви не заробите за рік 200 000 доларів, просиджуючи дві години щодня в інтернеті, не схуднете за тиждень на чотирнадцять кілограмів, сидячи на голлівудські дієті, не зітрете з обличчя двадцять років, намастившись кремом, не налагодите особистого життя, ковтнувши якусь пігулку, й не здобудете тривалого успіху, скориставшись будь-якою схемою для швидкого збагачення. Якби можна було купити успіх, славу, самооцінку, добрі стосунки, здоров'я та добробут у середині мушлі з місцевого волмартівського супермаркету, було б чудово, але все працює геть інакше". Навзамін нам пропонують ефект накопичення, що ґрунтується на простому принципі: наші рішення визначають нашу долю. Маленькими повсякденними кроками можна дійти або до бажаного життя, або до масштабної катастрофи. Тож автор вивів квінтесенцію фундаментальних принципів, які посприяли найфеноменальнішим досягненням у бізнесі, стосунках і не лише. Цю просту систему становить покрокова інструкція, дотримання якої посприяє примноженню успіху, складанню графіка прогресу й досягненню будь-чого. Якщо хтось серйозно налаштовані жити незвичайним життям, варто застосувати силу ефекту накопичення, і бажане буде досягнуто!

Сільвія Куртін-Денамі. Три жінки в темні часи: Едіт Штайн, Ханна Арендт, Сімона Вайль, або Amor fati, amor mundi. – К.: Дух і Літера, 2025


 Слідом за Вальтером Беньяміном, який вважав, що "писати історію – це надавати датам обличчя", для уособлення десятиліття брехтівських похмурих часів (1933–1943) авторка цієї книжки обрала три видатні постаті – жінок, єврейок і філософинь – чиє життя та думки були нерозривно пов’язані з потрясіннями їхньої епохи. Тож мова у дослідженні Сільвії Куртін-Денамі "Три жінки в темні часи" саме про них - Едіт Штайн, учениця Гуссерля та авторка книжки "Наука Хреста", яка загинула в Аушвіці у 1942 році; Ханна Арендт, учениця Гайдеґґера та Ясперса, авторка книжки "Айхман в Єрусалимі", яка захопилася історією та політикою з приходом Гітлера до влади; Сімона Вайль, авторка книжки "Сила тяжіння і благодать", яка мала запекло антиюдейські погляди, але водночас й сумніви на порозі лона Католицької церкви. Глибоко залучені в події свого часу, ці три видатні філософині ХХ століття намагалися осмислити його: аналізували фашизм, імперіалізм, антисемітизм і тоталітаризм, а також досліджували взаємозв’язок політики та релігії. Всі вони втілювали думку Ханни Арендт: "людина є тим, що вона переживає", але, перебуваючи у вимушеному вигнанні, зіштовхнулися не лише з інтелектуальним викликом зрозуміти жахливу реальність, а й із глибокою особистою потребою примиритися з нею. Кожна обрала свій шлях: Едіт Штайн прийняла неминучість стоїчно, сповідуючи Amor fati (любов до долі), так само як і Сімона Вайль, яка у цьому питанні посилалася на Розу Люксембург. Натомість Ханна Арендт вірила в здатність людства до дивовижного оновлення – Amor mundi (любов до світу), яке, на її думку, є рушійною силою змін. "Хоча Німеччина та Радянський Союз відстоюють діаметрально протилежні справи, - писала остання з них, - але вони дійшли того ж самого результату", наголошуючи при тому, що Радянський Союз став на шлях тоталітаризму близько 1930 року, а Німеччина лише від 1938 року, тож тоталітаризм у Радянському Союзі є ще й більш "довершеним", ніж у Німеччині.

Енн Епплбом Автократія, Inc. Диктатори, які хочуть керувати світом. – К.: HREC PRESS, 2025


 Складний термін "автократія" у цій книжці роз’яснюється на простих прикладах з нашого сьогодення. "Персоналізована, навіть патримоніальна зовнішня політика, спрямована не на користь союзників Америки чи навіть самої Америки, а радше на користь американського президента, його друзів і сім'ї, - роз’яснюють нам суть цього явища. - Політична система, покликана винагороджувати людей за лояльність, а не за заслуги. Барабанний бій пропаганди спрямований проти суддів, журналістів, викривачів, будь-кого, хто стоїть на шляху режиму. Це риси держав, які входять до складу Автократія, Іnс., і вони зараз характеризують політичну систему, яку адміністрація Трампа намагається побудувати в США". Таким чином, у своїй книзі "Автократія, Inc. Диктатори, які хочуть керувати світом" Енн Епплбом розкриває сутність сучасних автократій, спираючись на складні мережі: клептократичні фінансові структури, служби безпеки (військові, воєнізовані формування, поліція), а також і технологічних експертів зі стеження, які ширять пропаганду і дезінформацію. Авторка, на основі аналізу широкого кола джерел і літератури, власного життєвого і професійного досвіду показує, як функціонує Автократія, Inc. на прикладі Китаю і Росії, Сирії й Зімбабве, Туреччини, Угорщини тощо. Диктатори поділяють спільні інтереси, а не спільну ідеологію. Вони навчилися діяти разом і пробують підірвати демократичний світ, грабуючи власних громадян. "Це не означає, що існує якась таємна кімната, де, як у фільмах про Джеймса Бонда зустрічаються негідники, - роз’яснює авторка. - І наш конфлікт з ними не є чорно-білим, бінарним змаганням, такою собі "холодною війною 2.0". Серед сучасних автократів є люди, які називають себе комуністами, монархістами, націоналістами й теократами. Їхні режими мають різне історичне коріння, різні цілі, різну естетику. На відміну від військових чи політичних альянсів з інших часів і місць, ця група діє не як блок, а радше як агломерація компаній, пов'язаних не ідеологією, а безжалісною, цілеспрямованою рішучістю зберегти своє особисте багатство й владу. Ось чому я називаю її Автократія, Inс.".

Йохен М. Ріхтер. Останній потяг на Захід: переосмислення вступу Румунії в ЄС. – Л.: Видавництво Українського католицького університету 2025

У книжці "Останній потяг на Захід" Йохена М. Ріхтера - люксембурзького дипломата, експерта із 30-річним досвідом роботи на високих посадах у Європейській Комісії та Європарламенті, який чолює Глобальний форум з безпеки при Дипломатичній раді (ООН), викладає в університетах Люксембургу, Дюссельдорфа, Львова – нас запрошують на відверту розмову про європейську інтеграцію Румунії, її помилки й здобутки. Загалом книжка розглядає процес вступу Румунії до Європейського Союзу з трьох різних перспектив - європейської, румунської та німецької. Автор пропонує ґрунтовний аналіз євроінтеграційного шляху Румунії, спираючись на власний досвід та низку інтерв’ю з ключовими учасниками цього процесу. Також у книжці розкривається політичний контекст, переговорні труднощі та політичні й економічні виклики, з якими Румунія стикалася на шляху до членства. Окрему увагу приділено питанням верховенства права, боротьби з корупцією та механізму співпраці та перевірки (CVM), що став предметом численних суперечок як у самій Румунії, так і в інституціях ЄС, а також ролі НАТО та Балканської кризи у прискоренні євроінтеграції. Автор розкриває не лише політичні та економічні аспекти вступу, а й розглядає його наслідки для внутрішньої політики Румунії. Він також ставить важливі запитання щодо розширення ЄС у майбутньому, зокрема в контексті України, та робить висновки щодо уроків, з якими можуть стикатися держави-кандидати. Ця книжка, хоч у ній розглядаються події 20-річної давності, актуальна для сучасних українських реалій, коли переговори про членство в ЄС відбуваються у важких геополітичних, безпекових та економічних умовах, коли будь-який досвід є важливим.

Теги:
Новини
Культура
освіта
Читайте також:
Сергій Лавров
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
Лавров заявив, що РФ відкидає гарантії безпеки для України, й назвав умову, за якої Путін зустрінеться з Зеленським
Юлія Свириденко
Автор Юлія Юліна
21 серпня, 2025 четвер
"Складний виклик": Свириденко про підвищення зарплат учителям
Автор Михайло Самусь
21 серпня, 2025 четвер
Як корпусна система починає працювати під Покровськом. Що далі?
Київ
+13.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.72
    Продаж 48.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
23 серпня
08:28
Оновлено
війна з Росією
Протягом минулої доби на фронті відбулось 143 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:04
OPINION
Переговори США-Китай. Чи готова Україна до них?
07:51
Під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар
07:45
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вранці на 23 серпня
07:36
втрати окупантів
За добу війни армія РФ втратила 5 танків, 23 артсистеми та 840 військових
07:35
Аналітика
Від Пакту Молотова-Ріббентропа до "Пакту Трампа-Путіна": чи повториться поділ Європи, який принесе ще більшу війну
07:00
Інтерв’ю
"На нас йшли цілими натовпами зеки, а слідом заходили вагнерівці": історія бійця прикордонного загону "Шквал" Володимира Бердака
00:31
Трамп і Путін
"Дуже мило, що мені надіслали це": Трамп показав фото з Путіним та сказав, що він може приїхати на Чемпіонат світу з футболу до США
2025, п'ятниця
22 серпня
23:45
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Олег Дорощук здобув "золото" на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту
22:54
Білорусь
МЗС застерігає Білорусь не наближатися до кордонів України на тлі військових навчань з РФ
22:23
Оновлено
Північний потік-2
Українець, якого в Італії затримали за підозрою у причетності до підриву "Північних потоків", відмовився від екстрадиції до Німеччини
22:12
Дональд Трамп і Джон Болтон
ФБР провело обшуки в ексрадника Трампа з нацбезпеки Болтона, - New York Post
22:00
Естонія
Естонія готова в межах гарантій безпеки відправити роту військових в Україну, - премʼєр Міхал
21:45
премія "Оскар"
За участь у відборі на Премію "Оскар" змагаються 8 українських фільмів: перелік
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Болтон: Амбіція Трампа - Нобелівська премія миру, його цікавить укласти угоду, незважаючи на умови
21:18
Дональд Трамп
"Величезні санкції і тарифи або скажемо, що це ваша війна": Трамп пообіцяв упродовж двох тижнів ухвалити важливе рішення щодо РФ та України
21:03
Огляд
Одне ціле
Секрет "Трьох": що подивитися на вихідних
20:58
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Я сказав йому, що мені це не подобається", - Трамп про розмову з Путіним щодо атаки РФ на підприємство США в Мукачеві
20:46
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
Триває боротьба між Росією та Європою за те, хто втримає ближче до себе Трампа, - політик Рибачук
20:06
Bring Kids Back UA
"Відчували постійний тиск і приниження": в Україну повернули двох хлопців 21 та 22 років з ТОТ Криму
20:06
OPINION
Гучними словами Трамп вдало маскує бездіяльність
19:56
Ексклюзив
Карта бойових дій за 15-22 серпня
Задум ворога був прочитаний трошки з запізненням: Згурець щодо ситуації навколо Добропілля
19:49
Партнерський матеріал
У Софії Київській презентували монографію про Григорія Сковороду, створену за підтримки Фонду "МХП-Громаді"
19:45
Оновлено
Кубок України, оновлений трофей
Кубок України: результати матчів і розклад трансляцій 1/32 фіналу
19:32
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Є лише два фактори, які можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів, - експерт-міжнародник Несвітайлов
19:03
TikTok
TikTok заблокував канал підсанкційного нардепа Дмитрука, який поширював наративи РФ, - ЦПД
18:55
Джон Гілі
Міністр оборони Британії Гілі провів розмову з партнерами щодо справедливого миру для України
18:30
Оновлено
на фото Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому Китай не може бути гарантом безпеки для України. Пекін відреагував
18:16
Срібна призерка Олімпійських ігор 2020 та 2024 років з веслування на каное Людмила Лузан
Лузан та Федорів принесли Україні перше золото ЧС з веслування на байдарках і каное
18:15
Навчання
Цьогоріч гранти на навчання отримають 14 тис. дітей учасників бойових дій, - Свириденко
18:15
Ексклюзив
Трамп і Путін
Мета Путіна - затягувати війну, поки Трамп не залишить Білий дім, - Портников
18:10
Ексклюзив
Олег Рибачук
"Це виклик для Зеленського і його "потужних менеджерів": політик Рибачук про перший кластер процесу перемовин щодо вступу України до ЄС
18:05
OPINION
Трампу варто дати Нобелівську премію миру, аби він більше не зустрічався з Путіним
18:04
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путіну вдалося відновити у свідомості Трампа відчуття їхньої "дружби": Болтон про зустріч на Алясці
18:03
суд, санкції
Сім поплічників РФ, які воювали проти України на Донеччині, отримали по 15 років вʼязниці
17:50
Трамп
"Вони як олія та оцет": Трамп зізнався, що не хотів би брати участь у перемовинах Зеленського й Путіна
17:43
ЗСУ
"Корпусна система в ЗСУ змінює логіку ведення війни та дає шанс на перемогу", - експерт Самусь
17:30
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Не знаю, хто їм загрожує": Зеленський про заяву Лаврова щодо гарантій безпеки для РФ
17:23
Казино
В Україні запрацювала система трекінгу нелегальних онлайн-казино
17:16
на фото Верховна Рада України
Раді пропонують карати українців за незаконний виїзд за кордон трьома роками тюрми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV