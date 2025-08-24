Національна мережа торгових центрів "Епіцентр" дарує 22 мільйони до свого 22-річчя. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"

Про це розповідається в сюжеті Еспресо.

З нагоди свята компанія запустила розіграш 22-ох мільйонів бонусних балів. Достатньо зробити покупку від двох тисяч гривень із карткою "Вигода" й відкрити віртуальний подарунковий бокс. Усередині – від 50 до 100 тисяч балів.

"В першу чергу ми хотіли подякувати нашим покупцям за те, що вони в Україні, за те, що вони працюють, за те, що вони підтримують країну", - каже заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" з реклами, маркетингу, зв’язків з громадськістю та ЗМІ Ірина Шинкаренко.

За її словами, станом на 23 серпня вже є два щасливці, які отримали 100 тисяч балів, а також 10 щасливців, які отримали 50 тисяч балів, й чимало тих, у кого вже по 25 тисяч балів. "І ще у нас більше ніж 1000 переможців, які вже отримали 10 тисяч балів, 1000 балів 500. Але найважливіше – кожна коробочка, яку ми підготували, кожна з подарунком", - додала Ірина Шинкаренко.

У розпалі в Епіцентрі й традиційний шкільний ярмарок. Тут є усе необхідне для нового навчального року – від зошитів і ручок до рюкзаків і шкільної форми.

Тішать і пропозиції сантехніки та плитки.

"У нас зараз така кількість акційних пропозицій в цьому місяці до дня народження, що попит є на всі товарні категорії. Можу відзначити сантехніку. Під час нашої акції "Сантехбум" шикарні ціни, величезний асортимент. Також великий асортимент керамічної плитки і так само шикарні пропозиції цінові в цій категорії товарів. Безумовно, великий вибір побутової техніки і топові ціни в нашому відділі "ЦЕТЕ", - заступниця директора ТЦ "Епіцентр К" пояснює Вероніка Вяльцева.

Всі акції та пропозиції - подяка компанії за довіру, а ще шанс виграти подарункові бали та скористатися святковими знижками. Бо День народження - це свято, яке "Епіцентр" відзначає разом зі своїми покупцями.