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Аналітика

Противник еволюціонує, ситуація напружена: хід бойових дій на Харківщині. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
17 червня, 2024 понедiлок
20:25
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Говоритимемо про плани НАТО змінити підходи до ядерної зброї Альянсу, хід бойових дій на Харківщині та досягнення Третьої окремої штурмової бригади

Зміст

Ядерна зброя НАТО

Країни НАТО почали обговорення щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї через наростаючу загрозу зі сторони Російської Федерації та Китаю. Це одна з тез генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в інтерв'ю британському виданню The Telegraph. Він каже, що в Альянсі проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ та приведення їх у бойову готовність, а також, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем стратегії НАТО як фактор стримування. Насправді у цій статті є ціла низка таких неточностей, які можуть дратувати експертів, проте це, скоріш, проблема журналіста. По суті це нові заяви генсека, вони вкрай важливі й це нова реакція з боку керівництва Альянсу на регулярні погрози представників Кремля щодо використання ядерної зброї й проти України, й проти європейських держав.

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів, що раніше ядерної зброї в Європі було багато і тоді прийняли рішення стосовно ракет середньої/меншої дальності й окремі рішення зі зменшення арсеналу ядерних боєприпасів.

"Багато чого було знищено, артилерія, міни, але все ж таки з двох типів, зокрема наземний варіант Tomahawk, боєголовки з них були лише частково знищені й переведені в резерв. Також зараз США мають нове покоління ракет, я не виключаю, що є дискусії стосовно того, що є ракети, є боєголовки й де їх розгортати. Те, що було відомо до сьогодні, ці ракети проміжної дальності в першу чергу роблять американці все ж для Далекого Сходу. У принципі завжди починаючи з корейської війни планування НАТО і планування на Далекому Сході, що відбувається, було узгоджено. Зараз така ситуація, що дві великі ядерні країни з великими арсеналами Китай і Росія нарощували ці арсенали. Я так розумію, в НАТО дійшли до висновку, що російський арсенал може належати Китаю", - вважає аналітик.

Їжак сказав, що поки невідомо йшлося в матеріалі саме про ракети чи все ж боєголовки: "Це поки що не план, не рішення, подивимося, що буде написано в рішеннях Вашингтонського саміту, але це нагадування Росії, що і ракети, і ядерні боєголовки є не тільки у РФ та Китаї".

Він пояснив структуру ядерних сил: "Те, що розгорнуто - безпосередньо готове летіти й стріляти - це стратегічні ядерні сили, які знаходяться у постійній готовності: команда - і летить, стріляє; а також є нижча готовність, коли треба дооснащувати, скажімо, F-35, але це не швидко робиться. А є ще резерв - те, що знаходиться на складах і є в цьому резерві, до прикладу Сполучені Штати виділяють такий компонент хетч - резерв, воно готове, але немає носіїв. Зараз йдуть дискусії: оскільки  Китай і Росія об'єднують свої ядерні арсенали, то США треба готуватися до балансу об'єднанням РФ і КНР".

Аналітик наголосив, що новина в тому, що зараз ядерну зброю обговорює НАТО, адже у США про це дискутували торік: "Це цікава, нова обставина".

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог поновив атаки, зокрема в зоні Вовчанська. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, майор Родіон Кудряшов повідомив, що ситуація напружена.

"Протягом місяця противник намагається зосередити всі зусилля саме на нашому напрямку, як формулюють розвіддані з перехоплення  сторони ворога, то ми перебуваємо на одному з головних напрямків зусиль і удару. Тобто противник всілякими наявними силами та засобами намагається проломити наш оборонний край. На тлі того, що відбувається, ми бачимо як рейдові ударні штурмові дії, в яких противник застосовує техніку, так і використання великої кількості піхоти (якщо перекласти на цивільну мову). Піхота противника щодня  намагається великими та невеликими групами штурмувати наш передній край. На сьогодні ніяких оперативних успіхів противник не мав, хоча дуже багато зусиль до цього докладав. У цілому ситуація залишається напруженою, але абсолютно контрольованою", - наголосив військовий.

Кудряшов додав, що противник еволюціонує, адже за час повномасштабного вторгнення він намагається виправляти всі свої помилки.

"Зараз усі штурмові загони противника мають дуже якісне оснащення, потужну підтримку, артилерійський супровід. Якщо в цілому, то тактика застосування військ противника не змінилася, вони продовжують використовувати свої дві основні переваги - це кількість і боєприпасів до засобів ураження, і безмежний людський ресурс, який він постійно залучає. За однією атакою штурмового відділення - ми його знешкоджуємо - вони посилають наступний. Таким чином місяць ідуть активні бойові дії безпосередньо в нашій ділянці фронту", - наголосив майор.

Чи є в ЗСУ ієрархія між військовими

За його словами, підхід щодо реалізації бойових задач у 3-ї ОШБр є унікальним.

"Це базово починається з мікроклімату, який панує в підрозділі. На сьогодні однією з основних підстав для реалізації такої результативної роботи є комунікація. У нашій бригаді немає, умовно кажучи, офіцерських і солдатських столів, розділення між офіцерами, сержантами, солдатами бригади. Є нормальний мікроклімат у межах субординації та певного підпорядкування. Саме це створює довіру солдатів до середньої й ланки старшої ланки офіцерів, які розуміють не тільки доцільність виконання завдання, а й те, що це завдання вдало сплановане з погляду обізнаності всіх командирів, які знаходяться на різних ешелонах ситуації. Основне - це те, що ми не жаліємо солдат, а бережемо їх і саме з такою ідеологією працюємо", - сказав Кудряшов.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ ділиться, що такі ж методи практикують і в окремому розвідувально-диверсійному підрозділі ГУР МОУ Kraken та бригаді НГУ "Азов".

"Ми повинні зрозуміти, що війна дуже динамічна і дуже багато змін під час ведення бойових дій і технічні революції на передньому краю. Ми робимо все для того, щоб мінімізувати втрати нашого особового складу, організувати присутність військовослужбовців на передньому краї - від цього відійти неможливо, але наша бригада в цьому форматі дуже сильно працює. Саме ми одні з перших почали масово використовувати безпілотні системи, як і наземні, так і в повітрі - саме це допомагає нам якісніше виконувати бойові задачі - більше ураження, більше безпеки до військовослужбовців, які виконуються завдання", - наголосив військовий.

Кудряшов додав, що бригада постійно в процесі зміни штату, пошуку нових кроків для реалізації бойових завдань.

"Якщо третя бригада не воює, вона тренується і готується до майбутніх бойових завдань і навіть, якщо третя бригада воює, то все одно робить якісь інноваційні підходи, зміни до штатних структур, зміни до планування для того, щоб відповідати сьогоднішній динаміці на полі бою", - підсумував майор.

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