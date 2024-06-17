Такого ще у цій війні не було: заступник командира батальйону ударних БПАК Маляревич про потужну систему РЕБ ворога на Харківському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Здебільшого ми працюємо на лінії Липці, Глибоке та Стрілеча. Ворог намагається не втратити те, що він захопив за цей місяць. Наразі тривають активні штурмові дії. Противник намагається йти вперед, але це виглядає не як спроба утримати, а як виконання наказу рухатися у бік Липців, Харкова. Однак загарбникам нічого не вдається. З нашого боку теж за будь-якої можливості здійснюються штурмові дії, щоб покращити свої позиції, захоплюємо посадку за посадкою, будинок за будинком, де це можливо", - прокоментував заступник командира батальйону ударних БПАК.

За його словами, ворожого особового складу багато, вони маскуються, риють нори, але це не інженерні фортифікації, а просто нори в землі десь у посадках.

"Однак головна проблема не те, як вони маскувалися, а які засоби РЕБ використовують проти дронів. Бувають такі, що майже наосліп літаєш. Тут застосовується ворогом дуже потужна система РЕБ, безпрецедентна, такого ще у цій війні не було. Але працюємо, у нас є спеціальні операції, щоб вибивати ці засоби противника. Це об'єднаний вогневий вплив, і дрони, й інші артилерійські засоби для того, щоб подавити такі їхні системи як "Житель" або "Панцирь". Якщо цього не зробити, то літати неможливо. А якщо не літаєш, то гине піхота, тобто не прикриваєш з повітря, не вибиваєш ворожий штурмовий потенціал", - пояснив Олесь Маляревич.