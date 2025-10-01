Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти
Тема про рекордні закупівлі Тайванем російської нафти спрямована на зрив допомоги Тайваню Україні – експерти

Олександр Калініченко
1 жовтня, 2025 середа
13:14
Статті Тайвань нафта

Низка медіа оприлюднили дослідження про мільярди, які платить Тайвань Росії за нафту. Що з цим не так?

Зміст

В західній та українській пресі з'явився ряд публікацій про те, що Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти всупереч приєднанню до санкцій Заходу проти Росії. Зокрема, видання посилаються на оприлюднене  в середу дослідження фінського аналітичного Центру досліджень енергетики та чистого повітря у співпраці з консорціумом європейських, російських та тайванських неурядових організацій.

За цими даними, у першій половині 2025 року Тайвань імпортував російської нафти на суму 1,3 млрд доларів, а середньомісячний імпорт досяг рівня майже в шість разів вищого за середній показник 2022 року. 

Як прокоментували цю інформацію сайту Еспресо в Консорціумі оборонної інформації, Тайвань справді став найбільшим імпортером російського naphtha на світовому рівні. Але це не означає, що Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти. Є велика різниця між  "нафтою " (naphtha) та сирою нафтою. Naphtha — це легкий продукт перегонки, нафтовий дистилят або фракція, що утворюється при переробці сирої нафти або конденсату. Його використовують для виробництва хімічних речовин, необхідних для створення напівпровідників. Тоді як Crude oil (сирова нафта) — це необроблена нафта, яка потребує перегонки, рафінування. Отже, твердження, що Тайвань став найбільшим імпортером російської нафти — це неточно, якщо під  "нафтою " мається на увазі crude oil.

Звісно, закупівля навіть не самої нафти, а похідної від неї виглядає досить контроверсійно на фоні того, що  Тайвань висловлює свою підтримку Україні у війні з Росією, а днями міністр закордонних справ Тайваню Лінь Цзя-лун підписав у Польщі угоду про надання підтримки дітям в Україні, які постраждали від вторгнення Росії. Однак варто враховувати, що уряд не впливає на політику приватних компаній. А саме вони отримують нафтопродукти. Для прикладу, тоді як державні підприємства, такі як електроенергетична компанія Taipower та Chinese Petroleum Corporation (CPC), успішно відмовилися від російського вугілля та нафти ще з середини 2024 року, приватна компанія Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) збільшила свою залежність від російської нафти з 9% до повномасштабного вторгнення до 90% у першій половині 2025 року.

Тайвань імпортує близько 97% своїх енергоносіїв, і в контексті теми в цьому криється значна проблема, наголошують в Консорціумі оборонної інформації. Попри те що  після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тайвань приєднався до міжнародних санкцій проти Москви та запровадив експортний контроль, щоб запобігти використанню високотехнологічного обладнання острова російськими військовими, уряд  не запровадив обмежень на закупівлю російського викопного палива й імпорт енергоносіїв з Росії продовжує допомагати Росії фінансувати війну в Україні.

В Консорціумі звертають увагу на те, що думки експертів з цього приводу різняться. Зокрема,  The Guardian цитує Джона Лофа, керівника відділу зовнішньої політики Центру нових євразійських стратегій.  "Це виглядає як опортунізм тайванської нафтохімічної промисловості, - каже він, - навіть якщо гроші з Тайваню допоможуть наповнити скарбницю Кремля, перебільшено вважати, що Росія буде бажати або зможе надати військову підтримку Китаю у разі посилення тиску Китаю на Тайвань.

Інформація про масштабні закупівлі нафтопродуктів, безумовно, буде використана  на Тайвані у внутрішньополітичній боротьбі, зауважують в Консорціумі, зокрема опозицією проти правлячої Демократичної прогресивної партії та Президента Лай Чинг-те. Для України ж це суттєво тим, що ця боротьба може вплинути на позицію щодо нашої країни, зокрема, допомогу Україні. 

Новини
Суспільство
Росія
Китай
Тайвань
нафта
Війна з Росією
оборона та безпека
