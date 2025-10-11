Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами
Огляд

Вторгнення до Берліну, зустріч напередодні Нюрнбергу та розкодування Гаррі Поттера – 5 книг з (не)звичайними сюжетами

Ігор Бондар-Терещенко
11 жовтня, 2025 субота
08:06
Культура

Буває, що автори не дають ніяких рецептів, адже й без того все зрозуміло. Тим паче, що емоційна і захоплива оповідь іноді дає більш, ніж практичні рекомендації будь-якого кшталту. Принаймні у книжках цієї добірки вона вмикає нашу уяву, підказуючи, в який бік, як то кажуть, думати, і куди в разі чого бігти

Зміст

Ігор Шестков. Вторгнення. – К.: Друкарський двір Олега Федорова, 2025

Коли ми кажемо про відсутність конкретних рекомендацій в автора, то наступна книжка – саме з цієї галузі "чистого досвіду". Що взагалі можна рекомендувати, коли уява заворожена макабричним сюжетом, який щоразу підтверджується самим життям? Будучи схоже, ви праві, на попередження. Адже мова у "Вторгненні" Ігоря Шесткова - про наше трагічне сьогодення, матеріалізоване у вигляді фантазій берлінського автора, який свого часу втік з  СРСР. Тож його фантасмагорична антиутопія, присвячена вторгненню російських військ у Німеччину, і має навіть не "пророчий" чи "актуальний" характер щодо сьогоднішньої нашої дійсності, а цілком "класичні" передумови. Хіба свого часу вже не ділили таким самим чином повоєнний світ? Хіба, поділивши, не підтримували танками тамтешню "демократію"? У сьогоднішніх агресорів ця тема давно вже стала мемом зі сценки між Трампом і Путіним, який на питання першого "що ви робите в Білому домі?" відповідає, мовляв, офіс тут знімаємо. Так само за сюжетом "Вторгнення", росіяни увійшли до Берліна цілком легально – на заздалегідь придбану агентами злітну смугу ("офіс знімаємо", еге ж) приземлилися вантажні літаки, з чиїх черев почали виповзати танки, які й рушили знайомим ще з 1945-го маршрутом. "Проїхали і повз мій одинадцятиповерховий будинок на Фалькенбергер шосе, - розповідає герой. - Ніякого опору ніхто їм не чинив і на шляху до центру. Навпаки, я помітив групки берлінців, що стояли на узбіччі і привітно махали руками механікам-водіям, що висунули з люків свої шоломасті бошки. Деякі кидали убік гуркітливих  машин квіти. Звідки вони взяли? Квіткові магазини давно закриті. Хто вони, ці зрадники? Німецькі ліві, які так і досі нічого не зрозуміли? Зелені? Колишні агенти ШТАЗІ? Путінські засланці? Ні, це були "російські німці" та їхні російські дружини, яких Німеччина впустила, щоби расово компенсувати турецьку популяцію". Що було далі, неважко здогадатися, але краще вже прочитати.


Джек ель Хай. Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнбергу. – К.: Наш Формат, 2025

"Психіатр цілком міг задовольнятися тим, що нацисти - психопати, а зло банальне, як згодом напише Арендт, - дізнаємося ми подробиці цієї історії. - Чи що їхній прихід до влади уможливила сама німецька культура. Однак висновок, якого він дійшов, не давав йому спокою: керівництво нацистської Німеччини вчиняло звірства і закривало на них очі завдяки рисам, які притаманні багатьом людям у багатьох країнах світу. Нацисти справді скористалися суспільними настроями. Але вони "не унікальні". Тож героя книжки Джека ель Хая "Нацист і психіатр"  призначили головним психіатром Нюрнберзького процесу, де він встановлював осудність 22 в'язнів-нацистів, які мали от-от постати перед трибуналом за скоєні Третім Райхом звірства.  Центральною темою книжки є своєрідний поєдинок умів, у якому психіатр зійшовся з Ґерманом Ґерінгом та який, зрештою, наклав відбиток на життя і смерть кожного з них. Також нам розкриють важливі деталі судового процесу та біографій обвинувачених, а ще глибокі питання, що постали перед головним героєм під час та після діагностування Ґерінга, Гесса, Розенберґа, Ріббентропа, Кейтеля та інших. Що об'єднувало підсудних? Чи всі вони мали психічні відхилення та вроджені схильності до жорстокості? А головне - чи існує насправді "психотип нациста", або ж нацистом за певних умов може стати кожен? "Саме страх смерті, який проявлявся, зокрема, в тому, що консультували Гітлера п’ять лікарів паралельно, допоміг Келлі зрозуміти, як той ставився до самогубства, - нагадує автор. - Спершу він забороняв будь-які розмови на цю тему в його присутності. Навіть коли у війні стався злам і німці почали втрачати позиції, Гітлер повторював: "На самогубство йдуть тільки слабаки чи дурні". Та нацисти зазнавали поразки за поразкою, а його здоров’я погіршувалося, тож думка фюрера поступово змінювалася. Наприкінці 1944 року він відчув тремор і слабкість у лівій руці й нозі: лікарі класифікували його стан, як істерію, "він почав говорити, що розуміє хворих, які накладають на себе руки через тривалу хворобу. Він дуже боявся, що недуга пошириться і на праву руку, - писав Келлі. - Якось він прямо сказав: якщо так станеться, він накладе на себе руки".


Джоді Ревенсон. Гаррі Поттер: розкадрування. - К.: ArtHuss, 2025

Гра слів у назві нашої добірки щодо оригіналу – це не жарт, а уточнення жанру книжки. Адже "розкадрування", про яке насправді мова – це справжнє "розкодування", "розтаємничення" звичного образу. Тож "Гаррі Поттер: розкадрування" Джоді Ревенсон – про те, як створювались легендарні фільми про улюбленого героя. Тобто це можливість зазирнути за куліси видатної історії, адже тут зібрані розкадрування до всіх 8 фільмів. "Книжка містить сцени й локації з усіх восьми фільмів про Гаррі Поттера - від Гоґвортсу й Барлогу до Алеї Діаґон, - зауважує авторка. - У цій спеціалізованій добірці ви дізнаєтеся, як креативні художники уявляли собі унікальність чарівного світу та робили свій внесок у створення деяких відомих персонажів, місць, локацій та подій у фільмах. Також наведено вичерпну колекцію розкадрувань з новаторських фільмів про Гаррі Поттера, сповнену витончено деталізованих залаштункових малюнків, що відображають творчий розвиток чарівного світу". Загалом у книжці понад 350 сторінок деталізованих розкадрувань і коментарів від учасників творчого процесу, і навіть деякі розкадрування, які не увійшли до фільмів. Це видання - чудовий подарунок не лише для фанатів Гаррі Поттера, а ще й для художників-розкадрувальників та кінематографістів. Це змога побачити процес створення культової серії від найперших ескізів до фінальних рішень.


Карл Трумен. Еволюція сучасної ідентичності: культурна амнезія, експресивний індивідуалізм і шлях до сексуальної революції. – К.: Наш Формат, 2025

У цій книжці, крім романтизму, психоаналізу, соціальних і політичних рухів ХІХ-ХХ століття включно з сексуальною революцією 1960-х, що змінила норми сексуальної поведінки – ще й глибокий аналіз важливих питань сучасності: політики ідентичності та експресивного індивідуалізму, абортів, одностатевих шлюбів, трансгендерності, порнографії та мови ненависті. Автор нагадує, як ще кілька десятиліть тому питання сексуальної та гендерної ідентичності, права ЛГБТК+ та можливості самовираження сприймалися інакше, а нинішні уявлення про свободу здавалися дивними й навіть парадоксальними. Таким чином, "Еволюція сучасної ідентичності" Карла Трумена – про те, як ідеї видатних мислителів і культурних діячів сформували сучасність та якими будуть їхні історичні наслідки. "Нарешті, ще одна особливість сучасності, раннім й авторитетним передвісником якої є ідеї Маркса, - додає автор, - це скасування дополітичного. Вважаючи, що людську ідентичність формують економічні зв’язки, а історія є політичною боротьбою, яку визначили економічні зв’язки, Маркс надає політичності всім людським намірам. Усе, від релігійних організацій до сімейного укладу, є політизованим. У світі Маркса немає особистого, дополітичного простору. Для сьогоднішнього світу це звична річ: усе політизовано, від дитячих садочків і загонів дівчат-скаутів до установ з усиновлення, спортивних команд і поп-музики".


Михайло Бриних. Шахмати для дибілів. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2025

У цій книжці - два твори з прозового циклу "Шахмати для дибілів": однойменний "роман виховання", в якому "мальчік Міша" та його наставник доктор Падлюччо починають тернистий шлях до "чисто шахматного Грааля", і гостросюжетна повість "Хрустальна свиноферма", що оповідає про метафізичне протистояння головних героїв та натурального зла. Про шахи, звісно, цікавіше, бо це екстракт авторського стилю. "Усі фігури в шахматах мають одну спільну рису – їхня сутність надьожно упрятана в геометричній умовності. – дізнаємося подробиці гри. – От, шо таке ладья? Обична бочка, циліндр по-правильному. А пішак? Ножка, кругла перепонка, шарік. Якесь гамно на палочці, їй-богу. Слони, ферзі та королєви різняцця між собою тіки розміром, в усьому іншому – точно такі ж угрюмі варіациї на тему обеліска, увінчаного жирною птічкою, яка то тужицця, то розправляє крила. Ітак, усі фігури в шахматах условні й симетричні, за винятком одної. Коня". Втім, боятися коней, свиней та іншої живності з тієї самої сюжетної шахівниці не варто, бо, по-перше, як визнає сам автор, для належного прочитання "Хрустальної свиноферми" якихось особливих шахових знань читачеві взагалі не треба, і будь-які розумування слід сприймати за необов’язковий жанровий орнамент. Це, все ж таки, шаховий, чи пак спортивний трилер, а спорт – це завжди мир. От лишень з іншого, літературного світу. Загалом цей "шаховий" екзерсис не те щоб не для читачів із слабкими нервами, але ніби як для внутрішнього користування сучасної богеми. Тобто, для того прошарку людей, основне зусилля яких завжди зосереджувалося в їхньому способі життя, що будується за правилами, нікому до пуття не знаними. Наприклад, в цьому випадку ми маємо справу з особливим середовищем, яке репрезентує побутову "народну" мову (суржик), а не авторський текст. Тому "Шахмати для дибілів" – це навіть не пародійний варіант горезвісного "українського" епосу, а всього лише задзеркалля "сучасної" культури.

Теги:
Статті
Новини
освіта
Читайте також:
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Анастасія Матов
9 жовтня, 2025 четвер
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Автор Влад Дідусь
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
09:29
Ексклюзив
Світовий порядок рухається до більш конфліктної реальності, - американський дипломат Карпентер
09:27
Оновлено
РФ запустила по Україні БПЛА в ніч на 11 жовтня: на Чернігівщині дрон атакував бригаду Чернігівобленерго, дві людини загинули, 3 поранені
09:19
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників
09:13
Канада
Канаді варто допомогти Україні пришвидшити вступ до ЄС та НАТО, — канадський сенатор Кутчер
09:09
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.2
08:15
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Карта бойових дій за період 4-11 жовтня: росіяни міняють тактику, щоб встигнути захопити якомога більше до зими
08:07
Оновлено
За минулу добу на фронті відбулось 234 бої: майже третина з них на Покровському напрямку
08:00
OPINION
Про Третю світову. Вона вже йде
07:55
Аналітика
НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в сфері відновленн
Золотий лотерейний білет для топкорупціонерів: попри вимоги МВФ та ЄС Україна досі не скасувала скандальні правки Лозового
07:31
Огляд
Гетьман без держави, але з Конституцією: 353 роки від народження Пилипа Орлика
07:30
Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
07:02
Ексклюзив
мобілізація в Україні
Коли допомоги можуть так і не дочекатись: звільнення військовослужбовців по догляду за родичем з інвалідністю. Пояснюємо
07:01
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 21 артсистему та 1060 військових
06:51
на фото: Себастьєн Лекорню
Макрон повторно призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
00:42
Дональд Трамп
США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV