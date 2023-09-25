Артилерія РФ на Запоріжжі стріляє у 20 разів більше, ніж ЗСУ, - воєнкор Еспресо

Про це повідомив кореспондент телеканалу "Еспресо" Артем Лагутенко, який зараз перебуває в Запоріжжі.

"На жаль, інформація не дуже втішна. Бійці жаліються на повне домінування росіян в повітрі, що ускладнює наш контрнаступ. Також бійці спростовують інформацію про нібито артилерійське виснаження ворога", - повідомив Лагутенко.

Кореспондент зазначив, що ворог почав модернізовувати свої безпілотники, зокрема "ланцети". Росіяни щодоби у прифронтові регіони Запорізької області скидають від 5 до 10 керованих авіаційних бомб.

"Це дуже страшна зброя, від цих бомб ніщо не зможе врятувати, від них неможливо сховатися. Тому надзвичайно важливо, щоб Україна отримала довгоочікувані F16", - підкреслив Артем Лагутенко.

Військові кажуть, що кожні 10, 100 метрів доводиться дуже важко виборювати, тому покладають великі надії на Abrams.

Також кореспондент телеканалу "Еспресо" побував у прифронтовому місті Оріхів. За його словами, місто майже повністю знищено. Там немає води, світла та газопостачання. Через постійні обстріли авіаційними бомбами все це відновити неможливо.

"Станом на зараз в місті мешкає майже 1000 цивільних. Коли настануть холоди, буде дуже серйозна проблема. Ймовірно, потрібно вже зараз думати про евакуацію цих людей", - резюмував Лагутенко.