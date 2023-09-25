Артилерія РФ на Запоріжжі стріляє у 20 разів більше, ніж ЗСУ, - воєнкор Еспресо
Інтенсивність ворожих обстрілів артилерією на деяких ділянках Запорізької області перевищує ЗСУ у 20 разів. Українські воїни кажуть, що контрнаступ йде дуже важко
Про це повідомив кореспондент телеканалу "Еспресо" Артем Лагутенко, який зараз перебуває в Запоріжжі.
"На жаль, інформація не дуже втішна. Бійці жаліються на повне домінування росіян в повітрі, що ускладнює наш контрнаступ. Також бійці спростовують інформацію про нібито артилерійське виснаження ворога", - повідомив Лагутенко.
Кореспондент зазначив, що ворог почав модернізовувати свої безпілотники, зокрема "ланцети". Росіяни щодоби у прифронтові регіони Запорізької області скидають від 5 до 10 керованих авіаційних бомб.
"Це дуже страшна зброя, від цих бомб ніщо не зможе врятувати, від них неможливо сховатися. Тому надзвичайно важливо, щоб Україна отримала довгоочікувані F16", - підкреслив Артем Лагутенко.
Військові кажуть, що кожні 10, 100 метрів доводиться дуже важко виборювати, тому покладають великі надії на Abrams.
Також кореспондент телеканалу "Еспресо" побував у прифронтовому місті Оріхів. За його словами, місто майже повністю знищено. Там немає води, світла та газопостачання. Через постійні обстріли авіаційними бомбами все це відновити неможливо.
"Станом на зараз в місті мешкає майже 1000 цивільних. Коли настануть холоди, буде дуже серйозна проблема. Ймовірно, потрібно вже зараз думати про евакуацію цих людей", - резюмував Лагутенко.
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23 вересня Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.
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У неділю, 24 вересня, ЗСУ успішно відбили ворожу атаку в районі Роботиного, що на Запоріжжі. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
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