Асистент Луческу обізвав арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо" клоуном
Тренер "Динамо" Еміл Карас обізвав арбітра матчу проти "Маріуполя" - клоуном
Про це повідомляє програма "Великий футбол".
"Динамо" перемогло "Маріуполь" з рахунком 3:2, але помічник Мірчі Луческу, Еміл Карас, залишився незадоволеним роботою головного арбітра Віталія Романова.
"Ти знущаєшся? Клоун. Як ти можеш так судити? Тобі не соромно? Уся країна бачить", – сказав Карас.
У результаті Карас отримав жовту картку за непристойну поведінку.
- Нагадаємо, 30 жовтня "Динамо" перемогло у гостях "Маріуполь".
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