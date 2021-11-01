Асистент Луческу обізвав арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо" клоуном

Про це повідомляє програма "Великий футбол".



"Динамо" перемогло "Маріуполь" з рахунком 3:2, але помічник Мірчі Луческу, Еміл Карас, залишився незадоволеним роботою головного арбітра Віталія Романова.



"Ти знущаєшся? Клоун. Як ти можеш так судити? Тобі не соромно? Уся країна бачить", – сказав Карас.



У результаті Карас отримав жовту картку за непристойну поведінку.

