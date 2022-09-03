Астана замість Нур-Султан. Столиці Казахстану планують повернути стару назву

Про це повідомив депутат парламенту Еділ Жанбиршін, інформує baigenews.kz.

"У разі внесення поправок до Конституції, використовуючи цю можливість, необхідно внести до Основного закону ще одну важливу зміну. Йдеться про повернення колишньої назви столиці. Вважаємо неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто, до того ж народ також не прийняв нову назва столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишню назву столиці – Астана", - сказав мажилісмен.

Відзначимо, назвати столицю на честь Назарбаєва в березні 2019 року запропонував президент Токаєв, який лише вступив на посаду. Але тепер, якщо рішення ухвалять (майже напевн, адже ідею висунули лояльні йому депутати), столиця пробуде Нур-Султаном лише 3,5 роки, навіть менше, ніж Набережні Човни — Брежнєвим (понад 5 років).

Нагадаємо, про перейменування Астани заговорили наступного дня після звернення 1 вересня Токаєва до нації. Він запропонував провести позачергові вибори, обмежити президентські повноваження одним терміном на сім років, а також оголосив про часткову амністію учасників січневих протестів.

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