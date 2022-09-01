Про це оголосив президент країни Касим-Жомарт Токаєв, інформує Reuters.

"Для мене інтереси держави над усе. Тому я готовий скоротити термін своїх повноважень і піти на позачергові президентські вибори", – сказав Токаєв, виступаючи перед парламентом та оголошуючи, що буде балотуватись на виборах.

Токаєв запропонував збільшити термін президентських повноважень із п'яти до семи років та заборонити балотуватися повторно (нова Конституція Казахстану, прийнята у червні 2022 року, це вже забороняє).

Також, за заявою Токаєва, 2023 року відбудуться дострокові вибори до мажилісу – нижньої палати парламенту Казахстану. Після цього уряд країни піде у відставку і буде сформовано новий, інформує "Радіо Свобода".

Крім того, у своєму зверненні Токаєв оголосив амністію учасникам січневих протестів. Однак вона не торкнеться тих, хто звинувачений у державній зраді та спробах змінити владу насильницьким шляхом.

Токаєв також пообіцяв підвищити мінімальну заробітну плату на 17% та спрямувати половину Національного фонду на особисті рахунки дітей – згодом вони зможуть витратити їх на оплату навчання чи купівлю будинку. Наразі розмір Фонду становить близько 53 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Токаєв став виконувати обов'язки президента у березні 2019 року після відставки Нурсултана Назарбаєва. Влітку 2019 року Токаєв оголосив дострокові президентські вибори та переміг на них, набравши понад 70%. У січні в країні спалахнули протести, які вдалося втихомирити лише за допомогою сил ОДКБ.

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