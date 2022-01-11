Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ у Казахстані

Про це йдеться у заяві Токаєва, передає Zakon.kz.

"Основну місію миротворчих сил ОДКБ успішно завершено. За два дні розпочнеться поетапне виведення об'єднаного миротворчого контингенту ОДКБ. Процес виведення контингенту займе трохи більше 10 днів", - сказав він.

За словами Токаєва, спроба держперевороту у Казахстані провалилася.

Він повідомив, що ситуація у всіх регіонах Казахстану стабільна.

Токаєв також наголосив, що план атаки на Казахстан був комплексним, над ним працювали професіонали, а згуртованість суспільства методично розхитували.

