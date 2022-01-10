У МВС Казахстану заявили про затримання близько 8 тис. людей

Про це повідомляє Хабар 24.

Правоохоронці спільно з військовослужбовцями Нацгвардії та спецпідрозділами в Алмати на двох ринках затримали 207 людей.

Зазначається, що по всій країні затримані 7939 осіб.

Також було вилучено п'ять викрадених авто, викрадені товарно-матеріальні цінності, дві одиниці гладкоствольної та чотири - холодної зброї.



