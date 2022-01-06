Рада ОДКБ відправляє миротворців до Казахстану
Рада колективної безпеки ОДКБ прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворці вводяться на певний термін
Про це у своєму Facebook повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і "зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної, в тому числі втручанням ззовні".
"Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 договору про колективну безпеку прийняла рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації і нормалізації обстановки в цій країні", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою в Держдумі РФ заявили, що миротворчі сили ОДКБ зможуть перебувати в Казахстані до тих пір, поки ситуація не стабілізується.
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- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
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