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Президент Казахстану заявив про вбивства правоохоронців під час протестів та пообіцяв діяти жорстко щодо мітингувальників

5 січня, 2022 середа
15:43
Світ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні, та повідомив про перші вбиства правоохоронців під час мітингів

Про це Токаєв заявив під час звернення в ефірі телеканалу "Хабар 24".

Лідер Казахстану повідомив про перші жертви протестів і наголосив на тому, що має намір діяти жорстко.

Від сьогодні Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду голови Ради Безпеки, яку раніше очолював колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв.

"Як глава держави, і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, народ мене підтримає", - заявив він.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
  • Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

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Казахстан
протести
Касим-Жомарт Токаєв
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