Президент Казахстану заявив про вбивства правоохоронців під час протестів та пообіцяв діяти жорстко щодо мітингувальників

Про це Токаєв заявив під час звернення в ефірі телеканалу "Хабар 24".



Лідер Казахстану повідомив про перші жертви протестів і наголосив на тому, що має намір діяти жорстко.



Від сьогодні Касим-Жомарт Токаєв вступив на посаду голови Ради Безпеки, яку раніше очолював колишній президент країни Нурсултан Назарбаєв.



"Як глава держави, і з сьогоднішнього дня голова Ради Безпеки маю намір діяти максимально жорстко. Це питання безпеки наших громадян, які звертаються з численними проханнями до мене захистити їхнє життя та життя сімей. Це питання безпеки нашої держави. Упевнений, народ мене підтримає", - заявив він.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.