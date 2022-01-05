У всьому Казахстані ввели надзвичайний стан

Про це повідомляє ТАСС.



У середу, 5 січня, на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.



Раніше президент Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан на два тижні у Мангістауській та Алматинській областях, а також в Алматах та Нур-Султані.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.

Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.