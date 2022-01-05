У всьому Казахстані вимкнули інтернет, - Netblocks
Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок
Про це свідчать дані моныторингових мереж Netblocks та GlobalCheck.
"Відповідно до показників, робота провідних сервісів мобільного інтернету в Казахстані Kcell, Beeline і Tele2 залишається істотно порушеною в середу вранці, оскільки президент Токаєв оголосив надзвичайний стан на тлі посилення антиурядових протестів", - йдеться у повідомленні Netblocks.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- У місті Актобе на заході Казахстану мітингувальники беруть штурмом будівлю адміністрації. Співробітники поліції заявили, що вони “з народом”. Також протестувальники беруть штурмом адміністрацію Алмати.
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