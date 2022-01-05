У всьому Казахстані вимкнули інтернет, - Netblocks

Про це свідчать дані моныторингових мереж Netblocks та GlobalCheck.



"Відповідно до показників, робота провідних сервісів мобільного інтернету в Казахстані Kcell, Beeline і Tele2 залишається істотно порушеною в середу вранці, оскільки президент Токаєв оголосив надзвичайний стан на тлі посилення антиурядових протестів", - йдеться у повідомленні Netblocks.







Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

У місті Актобе на заході Казахстану мітингувальники беруть штурмом будівлю адміністрації. Співробітники поліції заявили, що вони “з народом”. Також протестувальники беруть штурмом адміністрацію Алмати.