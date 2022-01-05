Мітинги у Казахстані: у Актобе поліція перейшла на бік протестувальників, люди штурмують адміністрацію Алмати
У місті Актобе на заході Казахстану мітингувальники беруть штурмом будівлю адміністрації. Співробітники поліції заявили, що вони "з народом". Також протестувальники беруть штурмом адміністрацію Алмати
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Orda.Kz.
Місто Актобе - адміністративний центр Актюбинської області. За інформацією видання, раніше у акімату (адміністрації - Ред.) зібралися 1000 протестувальників. Вони палили багаття, щоб зігрітися. Відучора мітингувальники вимагають вийти з області.
Поліцейські в Актобе заявили, що вони не будуть піднімати руку на народ.
Близько трьох тисяч людей з гумовими кийками намагаються взяти штурмом акімат Алмати. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати. Протестувальники вимагають політичної реформи і хочуть, щоб експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов із політики, вони скандують "Старий, йди".
- Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.
- Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
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