Мітинги у Казахстані: у Актобе поліція перейшла на бік протестувальників, люди штурмують адміністрацію Алмати

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Orda.Kz.



Місто Актобе - адміністративний центр Актюбинської області. За інформацією видання, раніше у акімату (адміністрації - Ред.) зібралися 1000 протестувальників. Вони палили багаття, щоб зігрітися. Відучора мітингувальники вимагають вийти з області.











Довідка: Протести почалися після зростання цін на скраплений газ. Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау на заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Крім цього, влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.



Втім, вимоги протестувальників розширилися. Вони бажають не тільки відставки уряду, а й викорінення корупції і виходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо, у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати.

Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

Поліцейські в Актобе заявили, що вони не будуть піднімати руку на народ.Близько трьох тисяч людей з гумовими кийками намагаються взяти штурмом акімат Алмати. Поліція використовує проти мітингувальників світлошумові гранати.Протестувальники вимагають політичної реформи і хочуть, щоб експрезидент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов із політики, вони скандують "Старий, йди".