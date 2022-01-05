У Казахстані загинув протестувальник, США закривають консульство

Про це пише журналіст Eurasianet з посиланням на Радио Аззатык.



Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів у Казахстані.



За його словами, поліція в західному місті Атирау відкрила вогонь по демонстрантах, одному з них потрапили у голову, він загинув.





Посольство США повідомило, що 6 січня закриває консульство в Алмати.



Американське представництво закликало своїх громадян уникати зон демонстрацій і укриттів, не стояти біля балконів або вікон, і за можливості залишатися вдома.

