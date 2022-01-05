Токаєв назвав протестувальників "міжнародними терористами" та звернувся по допомогу до ОДКБ
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв назвав протестувальників "міжнародними терористами" та заявив, що звернувся по допомогу до країн Організації Договору про колективну безпеку, куди входить і Росія
Про це лідер Казахстану заявив у ефірі телеканалу "Хабар 24".
Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами, а мітинги - актом агресії.
Він заявив, що наразі в країні триває антитерористична операція.
"У цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії" - заявив він.
Президент Казахстану повідомив, що у зв'язку з цим він звернувся по допомогу до очільників країн ОДКБ.
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. У рамках договору країни-учасниці зможуть надсилати свої війська до Казахстану.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.
- Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.
- Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
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