Токаєв назвав протестувальників "міжнародними терористами" та звернувся по допомогу до ОДКБ

Про це лідер Казахстану заявив у ефірі телеканалу "Хабар 24".



Токаєв назвав протестувальників міжнародними терористами, а мітинги - актом агресії.



Він заявив, що наразі в країні триває антитерористична операція.



"У цей час триває бій під Алмати з підрозділом ВДВ. Йде наполегливий бій. Тому я вважаю, що з нашого боку, враховуючи, що дані терористичні банди є міжнародними, вони пройшли підготовку за кордоном, їх напад на Казахстан треба розглядати як акт агресії" - заявив він.



Президент Казахстану повідомив, що у зв'язку з цим він звернувся по допомогу до очільників країн ОДКБ.



Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. У рамках договору країни-учасниці зможуть надсилати свої війська до Казахстану.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.

Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.

Адміністрація столиці Казахстану Нур-Султану оточена поліцією, в Алмати озброєні протестувальники громлять резиденцію президента, а аеропорт в Актау зупинив роботу на тлі протестів.

Повідомляється про першу жертву серед учасників протестів, а США закрило консульство в країні.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.