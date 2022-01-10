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Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах
Посольство Казахстану назвало інформацію про нібито український слід подій у країні "вкидом"
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Посольства Казахстану."Ми зараз відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоби внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують", - йдеться у заяві.
У посольстві додали, що 11 січня очікується виступ глави Казахстану із посланням у парламенті та призначення нового складу уряду.
Повідомляється, що "Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще належить усвідомити", але країна має намір "слідувати заявленій ідеології "держави, яка чує".
Як зазначили у посольстві, "ситуацію незабаром стабілізують, і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається".
Крім цього, з 9 січня відновилися рейси за маршрутом Нур-Султан - Київ - Нур-Султан.
Усього із Казахстану повернулося 33 українці, а з Києва відправили 91 громадянина Казахстану. На повернення додому чекають 116 українських громадян, які залишилися в Алмати.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.
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