Посольство Казахстану назвало "вкидом" повідомлення про нібито український слід у протестах

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Посольства Казахстану.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані.

"Ми зараз відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоби внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують", - йдеться у заяві.У посольстві додали, що 11 січня очікується виступ глави Казахстану із посланням у парламенті та призначення нового складу уряду.Повідомляється, що "Казахстан перейшов у нову реальність, яку ще належить усвідомити", але країна має намір "слідувати заявленій ідеології "держави, яка чує".Як зазначили у посольстві, "ситуацію незабаром стабілізують, і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається".Крім цього, з 9 січня відновилися рейси за маршрутом Нур-Султан - Київ - Нур-Султан.Усього із Казахстану повернулося 33 українці, а з Києва відправили 91 громадянина Казахстану. На повернення додому чекають 116 українських громадян, які залишилися в Алмати.