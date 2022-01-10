МЗС України засудило насильство під час подій у Казахстані

Про це йдеться у заяві МЗС України.



"Засуджуємо насильство, яке спалахнуло у низці казахстанських міст та призвело до численних жертв. Висловлюємо співчуття у зв'язку із загибеллю казахстанців, з якими українців пов'язують багаторічні зв'язки дружби і взаємної поваги", - йдеться у повідомленні міністерства.



В МЗС зазначили, що зараз для Казахстану надзвичайно важливо вжити максимальних заходів задля деескалації ситуації і уникнення подальшого насильства.



Також Україна взяла до уваги розгортання на території Казахстану іноземних військових сил з домінуванням російського контингенту.



"Іноземні війська мають поважати незалежність, суверенітет та національне законодавство Казахстану і міжнародне право, а їхнє перебування не повинне виходити за межі задекларованого обмеженого часового терміну", - наголошується у заяві.



Українцям на території Казахстану МЗС порадило залишатися в місцях тимчасового проживання та тримати зв'язок із українським посольством.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану для допомоги у придушенні протестів.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

У США заявили, що хочуть почути від влади Казахстану роз'яснення щодо запрошення до країни військ ОДКБ.