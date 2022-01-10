Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Блінкен: влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження

Блінкен: влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження

10 січня, 2022 понедiлок
07:13

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати хочуть почути від влади Казахстану роз'яснення щодо запрошення до країни військ ОДКБ

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Блінкен зазначив, що США хочуть роз'яснень від влади Казахстану, чому для придушення заворушень внутрішнього характеру знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль грає Росія.

Читайте також"Жодного слова казахською". Людей на площі в Алмати розстрілювали не казахи, наші силовики дозволяли нам лишатися, - опозиціонер Мейрхан Абдуманапов

Він засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – сказав Блінкен.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
  • У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 
  • Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Казахстан
Ентоні Блінкен
Читайте також:
снігопад
8 січня, 2022 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про сильні снігопади
8 січня, 2022 субота
У МЗС Росії різко відреагували на заяву Блінкена про військових РФ у Казахстані
НАТО
8 січня, 2022 субота
The Washington Post дізнався про ключові пункти переговорів між Росією та НАТО
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.36
    Купівля 27.36
    Продаж 27.65
  • EUR
    Купівля 30.77
    Продаж 31.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 січня
08:12
Омікрон
В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"
07:46
долар
Офіційний курс: долар зріс у ціні до максимуму з кінця травня
07:28
У зоні ООС
Доба у зоні ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, травмований український військовий
2022, неділя
9 січня
23:15
Гатили по старим та жінкам з гранатометів. Команди йшли виключно російською, - журналістка Forbes про події в Алмати
22:51
Амін Елеусінов на суді. Архівна світлина
Зникли лідери незалежних профспілок Казахстану
22:36
Дисидент Микола Матусевич живе у курнику на околиці Василькова. Без води та опалення. Фотофакт
22:10
Якщо батальйон тероборони постане у кожному райцентрі, ворогу буде дуже складно воювати з Україною, - речник резервістів
21:54
Нурсултан Назарбаєв
Британські депутати вимагають заморозити активи клану Назарбаєва
21:30
Громадяни України в Казахстані не постраждали. Бажаючим виїхати допомагає посольство, - МЗС
21:00
"Жодного слова казахською". Людей на площі в Алмати розстрілювали не казахи, наші силовики дозволяли нам лишатися, - опозиціонер Мейрхан Абдуманапов
20:43
Літак із 33 українцями прямує із Казахстану до Києва
20:11
Токаєв з Путіним
Токаєва охороняють росіяни. Наказ стріляти по повсталим він віддав на вимогу Путіна, - ексголова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв
19:58
На оновленому телеканалі Верховної Ради запрошена гостя виступала з підтримкою вторгнення Росії до Казахстану. Відеофакт
19:34
"Росія приставила пістолет до голови України", - Блінкен
19:30
Ахтем Чийгоз-презентація книги
"Процес 26 лютого": Чийгоз і Полозов представили книгу у Львові
19:21
Борис Вишневський
"Цифри явно не сходяться". Російський опозиціонер з Санкт-Петербургу підрахував, скільки солдат РФ насправді перекидає до Казахстану
19:16
Інтерв’ю
Артемій Троїцький
"Якщо війна почнеться, то Росія отримає принизливу поразку", – російський опозиціонер Артемій Троїцький
19:00
Цукор
Що буде з ціною на цукор у 2022 році. Пояснюють експерти
18:39
В Албанії розкололася Демпартія. Не минулося без поліцейських водометів і сльозогінного газу
18:25
Сергій Параджанов
Сьогодні – день народження Сергія Параджанова. Топ цитат геніального режисера
18:00
Московський патріархат вивів у середмістя Одеси десятки дітей і дорослих без захисних масок
17:30
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
17:17
У Ніжині гасять пожежу на меблевій фабриці
16:45
Одиночний пікет у Мінську. Ніч на 9 січня 2022 року
Сили ОДКБ зайняли ключові об'єкти Казахстану. З'явився перелік
16:17
В Україні назвали головне слово 2021 року
16:00
Ексклюзив
Артемій Троїцький
"У вас є інстинкт самозбереження", - Артемій Троїцький про різницю між Україною та Росією
15:51
російські солдати казахстан
Казахстан як нова війна Путіна. Як Росія окуповує колишні частини СРСР
15:32
Заманбек Тлеулієв
Біженець з Казахстану просить Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Назарбаєва та Путіна
15:06
Ексклюзив
Портников
Зеленський – це сон розуму, його популізм призведе до краху, – Віталій Портников
15:05
Світові ціни на зернові сягнули максимуму з 2012 року
14:44
Оновлено
Останнє з Казахстану: вже 6 тис. затриманих, 164 загиблих, більшість мітингувальників пішли додому, навколо міст стоять блокпости
14:21
Зеленський вилетів відпочивати на Індійський океан, - Ігор Мосійчук
14:00
Токаєв та Назарбаєв
Казахстанська опозиція вимагає від Заходу впровадити санкції відносно режиму Назарбаєва-Токаєва
13:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Третина українців ніколи не віддадуть Україну Путіну, – Віталій Портников
13:30
Вихідці з Кавказу викрали бізнесмена на Полтавщині. Й після отримання викупу хотіли втопити у Дніпрі
13:14
Володимир Пак
Помер колишній народний депутат України Володимир Пак
12:57
Вакарчук колядує
Святослав Вакарчук заколядував з перехожими у рідному Львові
12:50
Олексій Дзермант
Головний ідеолог Лукашенка радить Казахстану "інтегруватися" у Союзну державу
12:20
Митрополит Епіфаній (Думенко)
Епіфаній пояснив, як треба вдягатися до церкви
12:07
Порошенко
Переслідувати Порошенка під час ескалації на кордонах України - це погана ідея, - Foreign Policy
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV