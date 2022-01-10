Блінкен: влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати хочуть почути від влади Казахстану роз'яснення щодо запрошення до країни військ ОДКБ
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Блінкен зазначив, що США хочуть роз'яснень від влади Казахстану, чому для придушення заворушень внутрішнього характеру знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль грає Росія.
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Він засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.
"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – сказав Блінкен.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
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