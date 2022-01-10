Блінкен: влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Блінкен зазначив, що США хочуть роз'яснень від влади Казахстану, чому для придушення заворушень внутрішнього характеру знадобилося залучати ОДКБ, у якій чільну роль грає Росія.



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Він засудив відданий владою Казахстану наказ стріляти на ураження.

"Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований", – сказав Блінкен.