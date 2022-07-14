Астероїд діаметром 88 метрів пролетить повз Землю

Про це передає NASA.

За даними NASA, астероїд пролетить повз Землю 17 липня на відстані 6,1 млн кілометрів.

"Це не перший випадок, коли астероїд 2022 KY4 наближається до Землі, а саме, в 1959 році. Наступне його наближення до нашої планети після 17 липня слід очікувати вже у 2048 році", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наразі камінь рухається у космосі зі швидкістю 7,5 км за годину.

Раніше повідомлялося, що NASA та SpaceX починають спільну космічну місію, під час якої планують збити астероїд та перевірити, чи можливо змінювати траєкторії космічних об'єктів.

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