NASA і SpaceX починають місію, під час якої космічна ракета вперше має знищити астероїд
NASA та SpaceX починають спільну космічну місію, під час якої планують збити астероїд та перевірити, чи можливо змінювати траєкторії космічних об'єктів
Про це повідомляє РБК-Україна.
Запуск місії з перенаправлення астероїдів Double Asteroid Redirection Test (DART) заплановано на 23 листопада
У рамках цієї місії за рік після запуску ракета має зустрітися з невеликим астероїдом Дідім та знищити його.
Це буде перша спроба людей змінити траєкторію космічного об'єкта.
Місія DART має на меті перевірити, чи можливо взагалі змінювати тракторії астероїдів та уникати їхнього зіткнення з планетою. Дідім став першою ціллю, оскільки за зміною його орбіти легко спостерігати із наземних телескопів. Діаметр астероїда - 780 метрів, він не становить небезпеки для Землі.
- Нагадаємо, раніше телескоп Hubble зробив знімок "потрійної" галактики.
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