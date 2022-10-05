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Астероїд, у який врізався дрон NASA, лишив по собі "хвіст" довжиною 10 тис. км

5 жовтня, 2022 середа
17:03
Наука Астероїд

Астероїд Діморф, у який навмисне врізався космічний зонд NASA Dart, залишив по собі слід уламків довжиною 10 тис. км

Про це повідомляє BBC.

Наслідки навмисного зіткнення зафіксували астрономи за допомогою телескопа Southern Astrophysical Research (SOAR) в Чилі. На знімку видно слід з уламків, який простягається на понад 10 тисяч кілометрів.

Очікується, що "хвіст", який лишив по собі астероїд Діморф, супутник астероїда Дідім, ставатиме довшим, аж поки повністю не розсіється і стане схожим на інший космічний пил, який літає навколо.

"Неймовірно, наскільки чітко ми змогли сфотографувати структуру та масштаби наслідків у наступні дні", - поділився астроном Тедді Карета.

Майкл Найт з Дослідницької лабораторії Військово-морського флоту США заявив, що уламки астероїда можна буде спостерігати найближчими тижнями та навіть місяцями.

  • У ніч на 27 вересня NASA в рамках випробування захисту Землі від зіткнень з космічними тілами запустили в 160-метровий астероїд Діморф космічний зонд Dart.

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