"Дрон-камікадзе" NASA показав перше успішне зіткнення зі 160-метровим астероїдом
"Дрон-камікадзе" NASA показав спосіб боротьби з однією з найбільш імовірних загроз існуванню людства
Про це повідомило BBC
У ніч з 26 на 27 вересня "дрон-камікадзе" NASA показав перше успішне зіткнення зі 160-метровим астероїдом. У такий спосіб астрономи та космічні інженери продемонстрували, як можна боротися з однією з найбільш імовірних загроз існуванню людства. Завданням місії було не знищити астероїд, а змінити його швидкість і траєкторію під час зіткнення. Учені вважають, що в майбутньому – щоб знешкоджувати астероїдну загрозу – варто буде лишень трохи змінювати їхню траєкторію.
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