Про це повідомило BBC

У ніч з 26 на 27 вересня "дрон-камікадзе" NASA показав перше успішне зіткнення зі 160-метровим астероїдом. У такий спосіб астрономи та космічні інженери продемонстрували, як можна боротися з однією з найбільш імовірних загроз існуванню людства. Завданням місії було не знищити астероїд, а змінити його швидкість і траєкторію під час зіткнення. Учені вважають, що в майбутньому – щоб знешкоджувати астероїдну загрозу – варто буде лишень трохи змінювати їхню траєкторію.

6 вересня повз Землю пролетів надзвуковий астероїд, який у десять разів швидший за кулю

Стежте за найважливішими новинами Львова, регіону, України та світу разом з "Еспресо.Захід"! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.