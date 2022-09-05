Поряд із Землею пролетить надзвуковий астероїд, удесятеро швидший за кулю
6 вересня повз Землю пролетить надзвуковий астероїд, який у десять разів швидший за кулю
Про це інформує The Jerusalem Post.
Завтра, 6 вересня, повз Землю пролетить надзвуковий астероїд, якого назвали - 2022 QC7. Небесне тіло максимум 36 метрів у ширину, що становить половину розмаху крил Боїнга 767. Однак його швидкість вдесятеро більша, ніж у кулі з гвинтівки НАТО.
Астероїд 2022 QC7 наближається до нашої планети зі швидкістю близько 9,10 км в секунду, або 32 760 км на годину, тобто приблизно у 27 разів перевищує швидкість звуку.
За даними американського космічного агентства, у 2022 QC7 практично немає шансів зіткнутися з Землею і він повинен пройти на відстані понад 4,6 мільйона кілометрів.
Астрономи роз'яснюють, що Місяць обертається навколо Землі на середній відстані 384 тис. кілометрів, це набагато далі, хоча й не надто далеко в космічних масштабах.
- Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію двох спіральних галактик SDSS J115331 та LEDA 2073461, що перекривають одна одну і тому здається, що вони нібито зіткнулися.
- Також телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи.
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