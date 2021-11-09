Астронавти місії SpaceX повернулися на Землю після шести місяців у космосі

Про це повідомляє Space.com.



Капсула з астронавтами SpaceX Crew-2 безпечно приземлилися у Мексиканській затоці на флоридському узбережжі увечері 8 листопада (за київським часом - 9 листопада 5:33).



Це друга довготривала місія приватої компанії SpaceX.



У рамках цієї місії астронавти подорожували до Міжнародної космічної станції.



Корабель Crew Dragon запустили в космос в квітні. З тих пір четверо астронавтів - Шейн Кімбро та Меган Макартур із NASA, Томас Песке із Європейського космічного агентства та Акіхіко Хосіде з Агентства аерокосмічних досліджень Японії - провели в космосі близько 200 днів.



Протягом місії астронавти декілька разів виходили у відкритий космос, щоб встановити обладнання на космічній станції та провели сотні досліджень.



SpaceX планує запустити наступну місію Crew-3 з ще чотирма астронавтами у середу, 11 листопада.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb