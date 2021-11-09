Астронавти місії SpaceX повернулися на Землю після шести місяців у космосі
8 листопада після шести місяців у космосі астронавти SpaceX Crew-2 повернулися на Землю, приземлившись у Флориді
Про це повідомляє Space.com.
Капсула з астронавтами SpaceX Crew-2 безпечно приземлилися у Мексиканській затоці на флоридському узбережжі увечері 8 листопада (за київським часом - 9 листопада 5:33).
Це друга довготривала місія приватої компанії SpaceX.
У рамках цієї місії астронавти подорожували до Міжнародної космічної станції.
Корабель Crew Dragon запустили в космос в квітні. З тих пір четверо астронавтів - Шейн Кімбро та Меган Макартур із NASA, Томас Песке із Європейського космічного агентства та Акіхіко Хосіде з Агентства аерокосмічних досліджень Японії - провели в космосі близько 200 днів.
Протягом місії астронавти декілька разів виходили у відкритий космос, щоб встановити обладнання на космічній станції та провели сотні досліджень.
SpaceX планує запустити наступну місію Crew-3 з ще чотирма астронавтами у середу, 11 листопада.
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