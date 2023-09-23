ATACMS як примус Росії до переговорів
Вчорашнє повідомлення про можливу передачу Україні американських балістичних ракет ATACMS виглядає як примус Росії до переговорів
Схоже, США досі сподіваються, що з Путіним щось можна "порішати". І продати це як перемогу демократів перед виборами 2024-го року.
Я вважаю такі очікування наївними й марними. Путіну не потрібні жодні перемовини.
Путін чекає своїх перевиборів, чекає втоми Заходу від війни й зменшення обʼємів економічної та військової допомоги Україні та, звісно, приходу до влади в США Трампа. Тобто як мінімум до 2025 року Росія буде продовжувати робити те, що й робить зараз — нарощувати та використовувати воєнний потенціал і бити по наших болючих точках. Тому питання посилення українських ППО та наявність засобів для збиття ворожих ракет, як і минулого року, знову стає питанням номер один.
І в цьому контексті я погоджуюсь з колегою Дмитром Крапивенком, що замість того, аби проводити десятки різноманітних форумів з красивими слайдами про відбудову України (дехто вже потирає руки, як він буде освоювати ці гроші), треба спочатку вирішити ключове: як ми збираємося вижити. Бо виглядає так, що у декого в головах перемога давно наступила.
На жаль, це не так. Україна потребує єдиної й зрозумілої стратегії: все для фронту, все для перемоги…
А красиві слайди якось помалюємо потім.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком
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