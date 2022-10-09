Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

9 жовтня приблизно опівдні з’явилась інформація про звуки вибухів у Кременчукому районі Полтавщини. Пізніше Віталій Малецький повідомив, що тривога була пов’язана з об’єктами, схожими на безпілотники. Він також попросив не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони: "Цим ви допомагаєте ворогу".

Згодом він повідомив, що сили ППО ще фіксують безпілотники у регіоні, то закликав залишатись в укриттях.

9 жовтня сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25, на Миколаївщині та дрон "Shahed-136", яким намагались атакувати Одесу

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb