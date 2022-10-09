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Атака дронів: у Кременчуцькому районі спрацювала ППО

9 жовтня, 2022 неділя
13:15
війна з Росією Українська ППО

Звуки вибухів у Кременчуці пов’язані з роботою протиповітряної оборони, яка спрацювала по безпілотниках

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

9 жовтня приблизно опівдні з’явилась інформація про звуки вибухів у Кременчукому районі Полтавщини. Пізніше Віталій Малецький повідомив, що тривога була пов’язана з об’єктами, схожими на безпілотники. Він також попросив не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони: "Цим ви допомагаєте ворогу". 
Згодом він повідомив, що сили ППО ще фіксують безпілотники у регіоні, то закликав залишатись в укриттях. 

  • 9 жовтня сили протиповітряної оборони збили російський літак, ймовірно Су-25, на Миколаївщині та дрон "Shahed-136", яким намагались атакувати Одесу

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