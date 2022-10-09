Атака дронів: у Кременчуцькому районі спрацювала ППО
Звуки вибухів у Кременчуці пов’язані з роботою протиповітряної оборони, яка спрацювала по безпілотниках
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
9 жовтня приблизно опівдні з’явилась інформація про звуки вибухів у Кременчукому районі Полтавщини. Пізніше Віталій Малецький повідомив, що тривога була пов’язана з об’єктами, схожими на безпілотники. Він також попросив не публікувати фото та відео роботи протиповітряної оборони: "Цим ви допомагаєте ворогу".
Згодом він повідомив, що сили ППО ще фіксують безпілотники у регіоні, то закликав залишатись в укриттях.
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