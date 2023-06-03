Про це він розповів в етері Еспресо.

Полковник британської армії у відставці прокоментував атаку дронів околиць столиці РФ 30 травня.

"Важливо розуміти, що ніхто не взяв на себе відповідальність. Ця атака не була настільки серйозною, на яку можна було б сподіватися з боку України. Вважаю, що якби тут була причетна українська армія, то наслідки були б набагато гіршими. Вочевидь, задача полягала у створенні ефекту, на кшталт ефекту від збитих безпілотників над Кремлем. І цілком можливо, що це організована Росією атака, спроба отримати Путіним політичної сили для необхідних йому наступальних заходів, більше солдатів і більше грошей на оборонну систему. У нього проблеми, тому що зараз поточні події на передовій є сприятливими для України. Україна перехопила значну частину ініціативи, тому Путіну доводиться щось робити", - сказав військовий експерт.

Глен Грант нагадав, що так само Путін діяв, коли хотів вторгнутися у Чечню. І зараз відбувається щось дуже схоже.

Росія звинуватила Україну в намаганні завдати удару по Кремлю безпілотником у ніч на 3 травня

Уранці 30 травня росіяни почали масово повідомляти про вибухи внаслідок атаки дронів. Зафіксовано пошкодження фасаду й вікон у багатоповерхівках



