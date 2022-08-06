Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, - військовий експерт Глен Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Використання ракет і снарядів для нападу на українські міста, я вважаю контрпродуктивним. Подібне було під час Другої світової війни, а саме коли бомбардували Лондон. Ми втратили тоді величезну кількість людей, а Ковентрі німці взагалі зрівняли із землею за одну ніч. Але народ це ще більше загартувало та надало їм рішучості. Я думаю, що так є і в Україні. Ви бачите, що люди по всій країні стають ментально сильнішими, Росія тільки зміцнила українську націю. Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, що лише підсилює пильність та увагу до воєнних дій на території України", - зауважив полковник.



Глен Грант зазначив, що все не так, як було у 2014-2015 роках, коли про війну забували, і на заході країни люди не відчували, що йде війна, а тепер присмак війни відчувають і у Львові.



"Гадаю, що впродовж серпня росіяни будуть продовжувати робити те, що і зараз, а саме намагатимуться виснажувати ЗСУ, спалювати та знищувати якомога більше техніки та боєприпасів. Вони націлені здобути перемогу над Україною кількістю та масовістю, ось на що спрямовані всі їхні зусилля", - підсумував військовий експерт.

3 серпня ракетний обстріл Львівщини

4 серпня у Харкові вибухи, місто під обстрілом

6 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС

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