"Аталанта" без Малиновського розтрощила "Венецію" в Серії А
У 15-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" розгромно перемогла "Венецію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі-відкритті 15-го туру Серії А "Аталанта" забила 4 голи у ворота "Венеції". Хет-трик оформив Маріо Пашалич, ще один м'яч забив Тен Копмайнерс.
Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський провів весь матч на лаві запасних.
"Аталанта" набрала 31 очко та закріпилась на четвертій позиції у таблиці Серії А. Бергамці відстають від "Наполі", який йде першим, на 4 бали. Але у неаполітанців один матч у запасі.
"Венеція" - шістнадцята.
Чемпіонат Італії
15-й тур
30 листопада
"Аталанта" - "Венеція" 4:0
Голи: Пашалич, 7, 12, 67, Копмайнерс, 57
- 20 листопада у 13-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" з Русланом Малиновським у складі перемогла "Спецію", за яку грає інший українець - Віктор Коваленко.
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