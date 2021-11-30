"Аталанта" без Малиновського розтрощила "Венецію" в Серії А

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У матчі-відкритті 15-го туру Серії А "Аталанта" забила 4 голи у ворота "Венеції". Хет-трик оформив Маріо Пашалич, ще один м'яч забив Тен Копмайнерс.



Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський провів весь матч на лаві запасних.



"Аталанта" набрала 31 очко та закріпилась на четвертій позиції у таблиці Серії А. Бергамці відстають від "Наполі", який йде першим, на 4 бали. Але у неаполітанців один матч у запасі.



"Венеція" - шістнадцята.



Чемпіонат Італії



15-й тур



30 листопада



"Аталанта" - "Венеція" 4:0



Голи: Пашалич, 7, 12, 67, Копмайнерс, 57

20 листопада у 13-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" з Русланом Малиновським у складі перемогла "Спецію", за яку грає інший українець - Віктор Коваленко.