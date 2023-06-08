Atlantis Animation розпочала роботу над мультфільмом про Ліонеля Мессі

Про це пише Variety.

Зазначається, що компанія вже знімає трейлер майбутнього мультфільму.

"Цей мультсеріал занурить глядачів в епічні пригоди молодого Мессі, який долає величезні випробування у яскравому світі відеоігор", - коментує майбутню стрічку компанія-розробник.

Atlantis Animation не дає додаткових деталей про сюжет, проте зазначає, що стрічка "має передати основні цінності та уроки спорту, оскільки розповідатиме про шлях одного з найвидатніших спортсменів усіх часів". Компанія наголошує, що проєкт підходитиме для глядачів будь-якого віку.

"Пристрасть Мессі до футболу стане фоном для зворушливого та захопливого наповнення, яке підкреслює моральні цінності світової ікони", - йдеться у заяві авторів.

Сам Мессі прокоментував, що у захваті від такої ідеї.

"З дитинства я завжди любив мультсеріали, і мої діти є великими шанувальниками анімаційних героїв. Можливість брати участь в анімаційному проєкті робить мене щасливим, тому що це реалізує одну з моїх мрій!", - поділився спортсмен

Музику до мультсеріалу напише лейбл Sony Music Entertainment.