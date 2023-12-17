Атомна субмарина США прибула до берегів Південної Кореї
Американський атомний підводний човен у неділю, 17 грудня, прибув до Південної Кореї на тлі планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету цього місяця
Про це пише Yonhap з посиланням на міністерство оборони Сеула.
За даними ВМС Південної Кореї, бойовий підводний човен USS Missouri (SSN-780) класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.
"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", - йдеться у повідомленні міноборони Південної Кореї.
Зазначається, що розгортання підводного човна відбулося всього через три тижні після того, як Південна Корея та США провели другу зустріч консультативної групи з ядерного стримування у Вашингтоні.
- 18 липня США вперше направили атомну субмарину до Південної Кореї. Вона прибула до країни на тлі переговорів щодо координації дій союзників у разі ядерної війни з КНДР.
- Також 16 грудня Штати і Південна Корея заявили про плани розробити спільні принципи ядерного захисту до середини 2024 року та створити інтегровану систему для стримування загрози КНДР.
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