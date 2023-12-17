Атомна субмарина США прибула до берегів Південної Кореї

Про це пише Yonhap з посиланням на міністерство оборони Сеула.

За даними ВМС Південної Кореї, бойовий підводний човен USS Missouri (SSN-780) класу "Вірджинія" увійшов до ключової військово-морської бази, як розташована за 320 кілометрів на південний схід від Сеула.

"З розміщенням військового корабля США ми плануємо посилити військово-морські обміни та співпрацю зі Сполученими Штатами, а також зміцнити нашу спільну оборонну позицію", - йдеться у повідомленні міноборони Південної Кореї.

Зазначається, що розгортання підводного човна відбулося всього через три тижні після того, як Південна Корея та США провели другу зустріч консультативної групи з ядерного стримування у Вашингтоні.