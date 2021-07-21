Аварія на "Рівнеазоті": Монастирський назвав ймовірні причини

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Якщо ми говоримо про попередні причини, то саме підприємство функціонує з 1969 року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводу не відбувався останнє десятиліття, тому попередні причини можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу", - сказав Монастирський.



Проте, за його словами, остаточний висновок надасть спеціальна комісія, яка наразі працює на території підприємства.



Міністр додав, що для притягнення винних до відповідальності за вказаним фактом поліція також розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил пожежної небезпеки на вибухонебезпечних підприємствах або цехах.

Нагадаємо, що на підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.

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