На заводі "РівнеАзот" сталась аварія

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк у Facebook.



"В повітря пішла хмара окислу азоту, то ж просимо рівнян не панікувати та залишатися вдома. Постраждалих на підприємстві немає. Лікарня розгорнула 25 ліжкомісць на випадок, якщо комусь потрібна буде допомога", - написав він.



У МВС додали, що сталась аварійна зупинка агрегату та о 17:26 витік кислоти припинено.



У пресслужбі підприємства повідомили НВ, що на підприємстві сталась розгерметизація трубопроводу.

"Внаслідок надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу", - сказано в повідомленні.

Наслідки НС вже ліквідували. На підприємстві заявили, що показники якості повітря - в межах допустимих норм. і завод працює в штатному режимі.

