На заводі "РівнеАзот" сталась аварія
На підприємстві "Рівнеазот" сталась розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти
Про це повідомив мер міста Олександр Третяк у Facebook.
"В повітря пішла хмара окислу азоту, то ж просимо рівнян не панікувати та залишатися вдома. Постраждалих на підприємстві немає. Лікарня розгорнула 25 ліжкомісць на випадок, якщо комусь потрібна буде допомога", - написав він.
У МВС додали, що сталась аварійна зупинка агрегату та о 17:26 витік кислоти припинено.
У пресслужбі підприємства повідомили НВ, що на підприємстві сталась розгерметизація трубопроводу.
"Внаслідок надзвичайної ситуації відбувся разовий викид нітрозних газів у незначній кількості на території заводу", - сказано в повідомленні.
Наслідки НС вже ліквідували. На підприємстві заявили, що показники якості повітря - в межах допустимих норм. і завод працює в штатному режимі.
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