Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, місто стирають, - Барабаш

Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі "Суспільне Спротив".

"Просто триває знищення місцевого населення. Місто стирають. Авдіївка поступово перетворюється на Мар'їнку, якої вже не існує", - сказав Барабаш.

За його словами, окупанти б'ють по укриттях людей, місцях скупчення, лікарнях, волонтерських пунктах та місцях, де можна набрати води.

Натомість начальник МВА наголосив, що виїжджають люди, які ще місяць тому казали, що не виїдуть за будь-яких обставин: "Ті, хто, можливо, і чекав якогось приходу "Руського мира" побачили, що воно того не вартує. За минулий тиждень 94 виїхало. В місті лишається 1461 людина. Евакуація є".