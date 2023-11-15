"Запалили пічки-буржуйки": в Авдіївці голова МВА розповів про новий орієнтир для ударів РФ
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, після того, як стало холодно, мешканці опалюють домівки, водночас з димарів йде дим, а РФ після розвідки дронами гатять зброєю
Про це Барабаш розповів у ранковому етері Еспресо.
"Пічки-буржуйки вже запалили, дим із труб йде. Своїми безпілотниками, які літають над містом, ворог фіксує ці локації, а потім туди дуже прицільно прилітають КАБи та артилерія, суто по цих локаціях. Це говорить про те, що вибивають мирне населення", - сказав очільник МВА.
Він розповів, що станом на сьогоднішній ранок 1461 людина евакуювалася з міста. Лише учора з Авдіївки виїхало 15 мирних жителів.
"Їдуть люди є записані на евакуацію і на сьогодні й на завтра, і навіть на пару днів ще уперед дійсно люди втомились. Навіть ті хто чекав", - додав Барабаш.
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