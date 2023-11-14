Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою

Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

За словами Штупуна, Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 сьогодні, 14 листопада. Водночас він не поділився подробицями того, яку зброю використали українські захисники.

Речник ОСУВ "Таврія" наголосив, що це вже 8-й знищений літак РФ на Авдіївському напрямку від 10 жовтня 2023 року.