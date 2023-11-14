Сили оборони збили російський Су-25 під Авдіївкою
У вівторок, 14 листопада, на Авдіївському напрямку Сили оборони збили російський літак Су-25
Про це в коментарі "Українській правді" повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.
За словами Штупуна, Сили оборони збили російський штурмовик Су-25 сьогодні, 14 листопада. Водночас він не поділився подробицями того, яку зброю використали українські захисники.
Речник ОСУВ "Таврія" наголосив, що це вже 8-й знищений літак РФ на Авдіївському напрямку від 10 жовтня 2023 року.
- 14 листопада командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни ведуть наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках.
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