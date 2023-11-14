Росіяни намагаються перехопити ініціативу на півночі та півдні від Бахмута, - Сирський
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни ведуть наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках
Про це Олександр Сирський написав у своєму телеграм-каналі.
За його словами, РФ не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на кількох східних напрямках.
"Попри великі втрати росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська. Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу шляхом проведення контратак. Утім, наші оборонці розбивають усі плани та намагання окупантів захопити нашу землю", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Сирський наголошує, що РФ щодня втрачає свої наступальні спроможності.
"За два тижні в районі відповідальності ОСУВ "Хортиця" російські окупаційні війська втратили понад 4 тисячі осіб. Знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки окупантів", - йдеться в повідомленні.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують вести штурмові дії на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі атаки. За добу оборонці ліквідували 920 окупантів.
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