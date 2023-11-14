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Війна з Росією: хроніка
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Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 20 артсистем і 920 військових армії РФ, - Генштаб

14 листопада, 2023 вiвторок
07:48
Війна з Росією ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують вести штурмові дії на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі атаки. За добу оборонці ліквідували 920 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 14.11.2023

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року до 14 листопада 2023-го орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 313 470 (+920) осіб
  • танків ‒ 5362 (+8) 
  • бойових броньованих машин ‒ 10086 (+7)
  • артилерійських систем – 7589 (+20)
  • РСЗВ – 882 (+1)
  • засобів ППО ‒ 580 (+0)
  • літаків – 322 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5649 (+15)
  • крилатих ракет ‒ 1561 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 22 (+0)
  • підводних човнів – 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9973 (+24)
  • спеціальної техніки ‒ 1081 (+2).

Ситуація на фронті: росіяни безуспішно атакували на 7 напрямках, ЗСУ продовжують штурм біля Бахмута

За даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії, Новоєгорівки Луганської області та Торського Донецької області, де наші захисники відбили 6 атак.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де наші захисники відбили 15 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, за підтримки авіації, ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше Первомайського Донецької області. Тут Силами оборони відбито 18 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському напрямку противник вів штурмові дії південніше Золотої Ниви Донецької області, успіху не мав.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки загарбників в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Окупанти вночі обстріляли Україну балістикою

Минулої доби російські терористичні війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по місту Херсон, а вночі застосували балістичну ракету.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 53 авіаційних удари, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Першотравневе, Копанки, Новосергіївка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Виїмка, Костянтинівка, Кліщіївка, Новобахмутівка, Авдіївка, Побєда, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Урожайне Донецької області; Берислав, Іванівка, Тягинка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Ракетні війська Сил оборони уразили 6 районів скупчення ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пункти управління, 6 артилерійських засобів, засіб протиповітряної оборони та іншу важливу ціль противника.

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Україна
Росія
російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
втрати окупантів
Вбиті росіяни
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