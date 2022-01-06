Авіакомпанії скасовують рейси до Алмати на тлі протестів
Міжнародні авіакомпанії почали скасовувати рейси до Алмати на тлі протетсів у Казахстані
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією видання, у середу рейси в Алмати скасували ближньосхідні авіаперевізники flydubai, Air Arabia і Jazeera Airways.
Як передає eTurbonews, російський "Аерофлот", білоруський компанія "Белавіа" та низка інших авіакомпаній також скасували польоти до Алмати у середу, 5 січня.
Речник flydubai повідомив, що авіакомпанія скасувала два зворотних рейси Дубай-Алмати, заплановані на четвер, через "ситуацію на землі".
На сайті Air Arabia скасовані зворотні рейси Шарджа-Алмати, заплановані на четвер.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 5 січня найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працює мобільний зв'язок.
- На всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Учасники протестів захопили аеропорт Алмати, його роботу призупинено.
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